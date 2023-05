Deze Oranje stak wel eens een lakei in de fik

Hoe is het mogelijk? Je vader verslaat in 1815 bij Waterloo Napoleon, maar zijn eigen politici kan hij in 1848 niet de baas. En van de Grondwet die hij zich door de strot laat duwen heeft hij zelf geen last, omdat hij een jaar later overlijdt. Daar sta je dan als Willem III, de Oranje die in 1849 Willem II opvolgt als koning der Nederlanden: qua temperament bij uitstek geschikt om te heersen als absoluut vorst, maar ingesnoerd door allemaal suffe regeltjes. Om heel driftig van te worden.

De Grondwet was van de hand van Johan Rudolf Thorbecke, die in het jaar van Willems kroning eerste minister werd. De twee konden het niet goed met elkaar vinden, omdat Willem weigerde te accepteren dat niet hij maar de ministers nu verantwoordelijk waren voor het beleid.

Halstarrigheid

In 1851 ging het mis. Protestanten verzetten zich toen tegen de komst van katholieke bisschoppen in Nederland en Willem steunde dit protest. De Grondwet voorzag echter in vrijheid van godsdienst, dus Thorbecke wilde dat de koning zijn bezwaren introk, of in ieder geval zijn mond hield. Willem weigerde, waarna het kabinet-Thorbecke I ten val kwam.

Deze vorstelijk halsstarrigheid was kenmerkend voor de eerste decennia van Willems bewind. Er gingen zelfs geruchten dat hij een staatsgreep overwoog. Zijn openhartige en gulle inborst maakte de koning aanvankelijk wel geliefd bij het Nederlandse volk. Vanwege zijn hulp aan de slachtoffers van watersnoden in 1855 en 1861 kreeg hij de bijnaam ‘Waterheld van het Loo’ – een knipoog naar ‘de held van Waterloo’, zoals zijn vader werd genoemd.

Dit was niet de bijnaam die beklijfde. Dat werd – vanwege Willems heftige stemmingswisselingen, ongemanierdheid en woede-uitbarstingen – ‘Koning Gorilla’, naar het gelijknamig pamflet van anarchist Domela Nieuwenhuis.

Ministers hadden slapeloze nachten als ze bij hem op audiëntie moesten en een burgemeester die zijn ongenoegen opriep wilde hij laten fusilleren

De anekdotes over ’s konings gebrek aan sociale vaardigheden zijn legio. Berucht is het verhaal van Willem die een lakei een lucifer liet afsteken om zijn sigaar mee aan te maken. De vorst wachtte expres net zo lang tot de vlam de vingers van de bediende bereikte. Die brandde zijn vingertopjes en moest de lucifer uitblazen, waarna de koning in woede ontstak vanwege de gebrekkige service. De lakei moest twee weken loon inleveren.

Op dezelfde manier ging de koning tekeer tegen bestuurders. Ministers hadden slapeloze nachten als ze bij hem op audiëntie moesten en een burgemeester die zijn ongenoegen opriep wilde hij laten fusilleren. Gefrustreerd over zijn onmacht trok de koning zich in de jaren tachtig terug uit het openbare leven.

Willem III verwekte drie zoons bij zijn eerste vrouw – zijn nicht Sophie van Württemberg die hem haatte – en daarnaast waarschijnlijk de nodige bastaarden. Zijn zoons stierven eerder dan de vader, zonder dat ze zelf kinderen hadden gekregen. Daarom trouwde hij op 61-jarige leeftijd met de 20-jarige Duitse prinses Emma zu Waldeck und Pyrmont. Zij deed haar plicht en baarde in 1880 Wilhelmina. Willem overleed tien jaar later, geestelijk niet meer toerekeningsvatbaar.