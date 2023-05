Deutsche Bank treft schikking van 75 miljoen dollar met slachtoffers Jeffrey Epstein

De Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, heeft een schikking van 75 miljoen dollar (69 miljoen euro) getroffen met de slachtoffers van de van grootschalig kindermisbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein. Dat melden internationale persbureau donderdag. De rechtszaak was aangespannen door een van de slachtoffers van Epstein die beweerde dat de Deutsche Bank zaken bleef doen met Epstein, terwijl het wist dat zijn rekeningen werden gebruikt om misbruik mogelijk te maken.

Epstein was van 2013 tot 2018 klant bij de Deutsche Bank. De miljardair gebruikte zijn rekeningen onder meer om geld over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, zeer grote bedragen op te nemen en schikkingen te betalen. Banken zijn verplicht om in te grijpen bij verdachte transacties, maar dat heeft de Deutsche Bank destijds niet gedaan. Hierdoor heeft de bank volgens de aanklager de misbruikpraktijken van Epstein gefaciliteerd.

Een van de advocaten van de aanklager noemt dit „waarschijnlijk de grootste schikking op het gebied van sekshandel in de geschiedenis van de VS waarbij een bankinstelling betrokken is”.

Schandalen

De Deutsche Bank is vaker in opspraak gekomen door schandalen – onder meer door witwaspraktijken en het manipuleren van rentetarieven – waar de bank miljardenboetes voor heeft gekregen. In 2020 schikte de bank voor 150 miljoen dollar (133 miljoen euro) met de bankentoezichthouder in New York wegens falend toezicht van de bank op de financiële praktijken van Epstein.

Epstein maakte in 2019 een einde aan zijn leven in de gevangenis in New York, waar hij vastzat op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen meisjes.