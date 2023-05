In Engeland, Duitsland, Frankrijk en België wordt volop geëxperimenteerd met zorgverleners van buiten de Europese Unie die voor een bepaalde tijd in deze landen komen werken. Legale vormen van migratie van buiten de EU kunnen voor alle partijen positief zijn. Voorwaarde is dat er zorgvuldig maatwerk wordt geleverd, braindrain voorkomen, fatsoenlijke arbeidsplaatsen gecreëerd, en dat óók landen van herkomst profiteren.

Trudy Prins is voorzitter van de stuurgroep project Utrecht Africare.

Nederland loopt hierin achter. De Adviesraad Migratie stelde onlangs nog voor om minder krampachtig om te gaan met arbeidsmigratie en meer vormen van legale migratie te onderzoeken. Bijvoorbeeld in de langdurige zorg voor zorgverleners op mbo-3 en mbo-4 niveau.

Hoewel er zo langzamerhand een schrijnend gebrek is aan deze zorgverleners bleek het advies aan dovemansoren gericht. Sommige politieke partijen moeten er überhaupt niet aan denken migranten toe te laten, andere partijen en vakbonden maken zich druk om ‘verdringing’ van reguliere arbeid, concurrentie op arbeidsvoorwaarden en braindrain in landen van herkomst. Bovendien lijkt het devies: eerst de misstanden aanpakken die uit het rapport Roemer bleken, de malafide uitzendbureaus aanpakken en de slechte huisvesting van veel arbeidsmigranten.

Dat is zeker nodig, daar wordt ook aan gewerkt, maar dat hoeft géén belemmering te zijn voor initiatieven waarin deze zaken alvast goed geregeld zijn. Op deze manier laten we een kans voor de zorg lopen. Jammer, want het kan ook anders.

Braingain

In de regio Utrecht hebben een viertal grote zorginstellingen en een grote mbo-onderwijsinstelling het initiatief genomen om in samenwerking met de Ethiopische overheid op jaarbasis een 35-tal Ethiopische zorgverleners op mbo-niveau een aantal jaren ervaring op te laten doen en verder op te leiden. Voor onder meer thuiszorg, geriatrie en gehandicaptenzorg bestaat in Ethiopië grote belangstelling. Het idee is om leer-werktrajecten in te richten, expertise uit te wisselen met Ethiopische opleidingen en voor alle partijen acceptabele voorwaarden te creëren voor terugkeer na verloop van enkele jaren. Na de eerste groep komt er weer een nieuwe lichting. Mogelijk in grotere aantallen.

Het Ethiopische ministerie van Volksgezondheid is er erg blij mee. Zij spelen een rol in de selectie van gegadigden en toonden bereidheid goede afspraken te maken over terugkeer. Dat was ook niet zo moeilijk omdat één van de doelstellingen braingain is, evenals het versterken van de Ethiopische gezondheidszorg. Een deel van de zorgverleners zou na afloop een eigen thuiszorginstelling kunnen inrichten. Aan zorg aan huis bestaat in Ethiopië grote behoefte.

Omdat de zorginstellingen rechtstreeks contact hebben met instanties in Ethiopië zijn er geen tussenpersonen nodig. Geen uitzendbureaus of bedenkelijke constructies, géén koppeling tussen uitzenden en wonen in schrijnende omstandigheden. Het hele project is gebaseerd op normale, reguliere cao-lonen en fatsoenlijke huisvesting.

EU-ambtenaren zijn zeer geporteerd voor het project. Toch staat het nu on hold, vanwege Nederlandse regelgeving. Tot nu toe is er geen mogelijkheid om mbo-opgeleiden tot een meerjarig traject toe te laten. Dat lukt alleen hbo-studenten. En hoogopgeleide kenniswerkers, op voorwaarde dat ze ruim 5.000 euro in de maand verdienen. Juist praktisch opgeleide mensen zijn in de zorg zo nodig, zoals de hele maatschappij voor een belangrijk deel draait op mbo’ers.

Ik doe een appel op wat meer open mind, minder krampachtigheid, en méér oog voor mbo-opgeleiden, die ook in Nederland de zorg dragen. Daar zouden we zelf, de zorg én de zorgverleners van buiten de EU die een paar jaar extra ervaring en kennis willen opdoen, zoveel baat bij hebben.