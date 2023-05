De herrijzenis van Frenkie de Jong

Het kan verkeren. Acht maanden geleden was Frenkie de Jong (26) nog persona non grata bij FC Barcelona. Zijn (achterstallige) salaris drukte zo zwaar op het spelersbudget van de club dat voorzitter Joan Laporta de Nederlander het liefst zag vertrekken. De Jong bleef, liet zijn voeten spreken en veroverde het vertrouwen van zijn coach Xavi Hernández (43). Zaterdagavond zal de publiekslieveling voor het duel met Real Sociedad als een kampioen het veld van Camp Nou betreden en het applaus beantwoorden met zijn karakteristieke glimlach. „We houden hier van Frenkie”, zegt clublid Tito Hernández vanuit Barcelona. „Hij is een crack.”

De Jong is een onomstreden schakel in het kampioenselftal dat afgelopen maandag in de straten van Barcelona werd bejubeld. Vanuit een open bus zwaaide hij naar de menigte, maakte selfies met zijn ploeggenoten en lachte om een fan die een kartonnen afbeelding van hem uit een raam hield. De Jong is zichtbaar gestegen in de hiërarchie. Hij staat niet langer in de schaduw van Pedri (20) en Gavi (18). Nee, De Jong leek wel het middelpunt van de feestvreugde. En hij is een van de belangrijkste spelers voor het toekomstige elftal van FC Barcelona.

De Jong wil nu met FC Barcelona na drie moeizame jaren zijn eigen succesgeschiedenis schrijven. Niet alleen in Spanje, maar ook in Europa. Al leek het er lang op dat de verdedigende middenvelder de verwachtingen in Catalonië niet waar zou kunnen maken. Hij kwam in juli 2019 voor een afkoopsom van 75 miljoen euro over van Ajax. FC Barcelona was net daarvoor kampioen geworden, maar moest worden vernieuwd. De Jong was gehaald als een grote belofte. Al leek zijn oude werkgever daar nog het meest van overtuigd. „Barça enjoy the future like we do”, zo luidde een tekst op een bus met de beeltenis van De Jong die Ajax door de Catalaanse stad liet rijden.

Lionel Messi

De renovatie van een succesformatie werd een moeizaam proces. Met name omdat sterspeler Lionel Messi als leider op het veld geen enkele concurrentie duldde. Tegelijkertijd verbloemde de klasse van de Argentijn, die nog altijd met één actie een wedstrijd kon beslissen, de werkelijke problemen binnen de club en het elftal. Trainers als Ernesto Valverde, Quique Setién en Ronald Koeman slaagden er niet in een nieuwe passende puzzel te maken. Niet mét Messi als spil op het middenveld en niet zonder de naar Paris Saint-Germain vertrokken vedette. In de Spaanse competitie gingen de titels de voorbije jaren naar Real Madrid (2020, 2022) en Atlético (2021). En in Europa kon Barcelona ook geen rol spelen. Het werd crisis binnen in alle geledingen van de club. En ‘grootverdiener’ De Jong werd al snel niet meer gezien als een verlosser. Eerder als boeman.

Lees ook: Hoe Frenkie de Jong kijkt

De in 2021 herkozen voorzitter Laporta nam een vlucht naar voren. Hij stond aan de basis van een zeer risicovol project met als doel FC Barcelona terug te brengen aan de top. Daarbij kreeg clubicoon Xavi Hernández het elftal in handen. Het was al snel duidelijk dat er bij Laporta voor Koeman geen plek was. Evenmin als voor andere Nederlanders als Alfred Schreuder, Sergiño Dest, Luuk de Jong, Memphis Depay en Frenkie de Jong. De hele Nederlandse enclave vertrok. Op Frenkie de Jong na. Die liet zich niet wegpesten.

Laporta probeerde alles in het werk te stellen de erfenis van zijn voorganger Josep Maria Bartomeu uit te wissen. En De Jong werd gezien als een voetballer die door de vorige clubleiding was vastgelegd met een jaarsalaris van naar verluidt 16 miljoen euro. De Jong tekende op 20 oktober 2020 in het samenzijn van Bartoméu een nieuwe verbintenis tot medio 2026. Daarbij werd afgesproken dat zijn salaris wegens de coronapandemie de eerste twee seizoenen fors zou worden gekort om dit in een later stadium weer recht te trekken. Laporta wilde het contract van De Jong nog geen twee jaar later onwettig laten verklaren. Een kansloze actie.

Manchester United

Een deal met Manchester United, dat 85 miljoen euro voor De Jong wilde betalen, ging ook niet door. De Jong zag een overgang naar de Engelse club als een sportieve stap terug. Bovendien zou hij met 10 miljoen euro netto per jaar fors aan salaris moeten inleveren. De Jong wilde maar één ding: voor hetzelfde geld in Barcelona blijven. De spanning liep hoog op toen De Jong door het bestuur van FC Barcelona in augustus vorig jaar werd neergezet als een onwillige geldwolf. Beelden van supporters die De Jong uitscholden voor geldwolf gingen de wereld over. En ook Barça-socio Tito Hernández vond destijds dat de voetballer moest inleveren. Maar toen bleek dat Barcelona het geld van De Jong nodig had om nieuwe spelers als Robert Lewandowski en Jules Koundé in te schrijven, schaarde de publieke opinie zich achter de international van Oranje.

De Jong was nog geen vaste waarde toen FC Barcelona aan het begin van het seizoen een dolend elftal was. Met name in de Champions League waarin in een groep met Bayern München, Internazionale en Viktoria Pilsen niet eens de groepsfase werd overleefd. De Jong stond bij slechts twee van de zes Europese wedstrijden in het basiselftal.

De positie van Xavi Hernández wankelde zelfs al toen FC Barcelona in oktober vorig jaar met 3-1 bij Real Madrid verloor. Hij deed het tijdens zijn eerste vijftig wedstrijden op de bank van de blaugrana slechter dan voorgangers als Frank Rijkaard, Gerardo Martino, Luis Enrique, Valverde én Koeman. Xavi Hernández bewaarde de rust en zag inmiddels in dat De Jong als controleur op het middenveld een sleutelspeler is. Hij kwam in 29 van 34 competitiewedstrijden in actie, maakte twee doelpunten en gaf drie assists. Hij was daarmee slechts bij vijf van de 64 doelpunten van Barcelona rechtstreeks betrokken. Zijn waarde zit veel meer in de 1.702 succesvolle passjes die De Jong gaf. En als slot op de deur van het middenveld in een ploeg met slechts dertien tegendoelpunten. Alleen een knieblessure hield hem in april van dit jaar drie wedstrijden aan de kant. Prompt speelde FC Barcelona twee keer daarvan met 0-0 gelijk tegen FC Girona en Getafe.

‘Het brein’ was op tijd terug om de ontknoping van de competitie mee te maken. Uit bij Espanyol veroverde Barcelona met nog vier wedstrijden te gaan de 27ste landstitel in de clubhistorie. De Jong vierde zondag lachend feest op het veld van de stadsgenoot totdat hij moest rennen voor aanstormende fans van Espanyol.

Bij FC Barcelona heeft niemand het nog over een vertrek van De Jong. Zeker niet nu bekend is dat zijn grootste concurrent Sergio Busquets (34) wegvalt uit het elftal van de club. Na de midden in het seizoen gestopte Gerard Piqué het tweede icoon uit het zo succesvolle verleden dat ermee stopt. Zoals eerder al Messi, Andrés Iniesta en Xavi Hernández zelf verdwenen. Van het kampioenselftal uit 2019 zijn alleen Marc-André ter Stegen, Jordi Alba, Sergi Roberto en Ousmane Dembélé nog over. Frenkie de Jong kan samen met Pedri en Gavi zomaar uitgroeien tot het boegbeeld van een nieuw ‘Dream Team’. Of zoals Barça-fan Tito Hernández het zegt: „Het is tijd dat Frenkie nu echt gaat schitteren.”