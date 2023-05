40-jarige Maarten Stekelenburg beëindigt na 20 jaar profcarrière

Wie terugdenkt aan de WK-wedstrijd van 2010 tussen Nederland en Brazilië, zal zich vooral de winnende kopbal van Wesley Sneijder herinneren. De kleine middenvelder was Oranjes man in vorm en had de gelijkmaker al binnengeschoten. Maar een misschien wel net zo belangrijk moment vond plaats in minuut 31, toen de keeper van Nederland een schot van Kaka prachtig redde en Oranje daarmee behoedde voor een 2-0 achterstand. „Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg”, zei commentator Frank Snoeks tegen het Nederlandse volk.

Het zou een van de meest memorabele momenten worden uit de carrière van Stekelenburg, die donderdag bekend heeft gemaakt na 20 jaar te stoppen als profvoetballer. In die jaren kwam hij tot ruim vijfhonderd officiële wedstrijden, waarvan 63 voor het Nederlands elftal. Meer dan de helft van zijn wedstrijden keepte hij voor Ajax, waar de laatste drie seizoenen onder contract stond.

Vaste doelman Oranje

Stekelenburg debuteerde in 2002 als profvoetballer bij Ajax, destijds getraind door Ronald Koeman. Negen seizoenen zou hij voor de Amsterdammers keepen, waarin hij tot 282 wedstrijden kwam. Tweemaal werd in zijn eerste periode bij de Amsterdammers landskampioen en hij groeide uit tot een van de betere keepers van Nederland.

Stekelenburg werd na het EK 2008 dan ook de natuurlijke opvolger van Edwin van der Sar onder de lat bij het Nederlands elftal. Tussen 2008 en 2012 was hij de vaste eerste keeper.

Hij keepte toen in clubverband al voor AS Roma, waar hij twee seizoenen voor zou uitkomen. In de daarop volgende jaren veranderde hij vaak van club: tussen 2013 en 2016 achtereenvolgens AS Monaco, Fulham en Southampton. Bij die laatste club was Koeman op dat moment trainer. Dat de coach veel waardering had voor Stekelenburg, bleek wel toen hij hem in 2016 meenam naar Everton.

Terugkeer in Amsterdam

Bij het Nederlands elftal was hij op dat moment al een tijdje buiten beeld: alleen in 2016 en in 2021 speelde hij nog een handvol wedstrijden voor Oranje. Na een paar jaar op de bank bij Everton keerde hij in 2020 terug bij Ajax. In principe als tweede keeper, maar mede doordat eerste doelman André Onana in 2021 werd geschorst vanwege een dopingovertreding kwam hij bij de Amsterdammers nog tot 28 wedstrijden. En hij werd nog tweemaal kampioen van Nederland.

Het afscheid van Stekelenburg als profvoetballer betekent dat het gehele basisteam van het WK 2010 nu is gestopt. Daar waar generatiegenoten als John Heitinga, Rafael van der Vaart, Sneijder en Robin van Persie – weliswaar veldspelers – allemaal al een aantal jaren geleden afscheid namen, heeft Stekelenburg het tot op hoge voetballeeftijd volgehouden. Komende zondag neemt hij tegen FC Utrecht afscheid van het Ajax-publiek.