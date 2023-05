Zware overstromingen treffen noorden van Italië, al zeker drie doden en duizenden geëvacueerden

De zware overstromingen in Noord-Italië van de afgelopen dagen hebben tot de evacuatie van duizenden Italianen geleid. Door dagenlange stortbuien stroomden rivieren over en zijn meerdere steden in de regio onder water gekomen. De Italiaanse minister van Civiele Bescherming Nello Musumeci sprak tegenover Radio 24 over de evacuatie van zeker vijfduizend mensen. „Maar dat aantal kan oplopen”, aldus Musumeci.

Inmiddels maakt de Italiaanse televisiezender Rai melding van minstens drie doden. Zo werd op het strand in Cesenatico het lichaam van een Duitse vrouw aangetroffen en kwam een oudere man om toen zijn huis op het platteland in de buurt van Cesena onder water liep.

Vooral in het noorden van Italië zorgt de langdurige regenval voor overstromingen. Zo trad de rivier Savio buiten haar oevers in de stad Cesena, in het hart van de regio Emilia-Romagna. Bewoners moesten daardoor noodgedwongen het dak op in afwachting van hulp van reddingshelikopters. In de stad staan de straten onder water, is de elektriciteit in sommige wijken uitgevallen en is de materiële schade groot. Mensen die werden geëvacueerd kregen onderdak in onder meer sportscholen en scholen.

De bijna honderdduizend inwoners van de stad kregen te horen dat ze de verleiding van ramptoerisme moesten weerstaan en de begane grond moesten verlaten indien ze in de buurt van de Savio woonden. „Wees voorzichtig, wees niet nieuwsgierig, zodat een ramp geen tragedie wordt”, zei burgemeester Enzo Lattuca op de Rai. Ook het stadsbestuur van Venetië treft nu voorbereidingen om de stad voor schade te behoeden.