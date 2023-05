‘Zonder Centraal-Azië kan China zich niet ontwikkelen’

Stonden de leiders van de vijf Centraal-Aziatische landen ruim een week geleden nog op het Rode Plein in Moskou voor Vladimir Poetins beladen viering van Overwinningsdag, deze week togen zij alweer oostwaarts naar de eeuwenoude Chinese stad Xi’an. Daar zullen de leiders van Kazachstan, Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en Kirgizië op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping deze donderdag en vrijdag de eerste ‘China-Centraal-Azië-top’ bijwonen om de onderlinge politieke en economische betrekkingen te versterken. De top vindt gelijktijdig plaats met de bijeenkomst van de G7 in het Japanse Hiroshima.

De Chinese uitnodigingen vielen eind maart in Astana, Bisjkek, Ashgabat, Tasjkent en Doesjanbe op de mat. President Xi sprak daarin van „grandioze plannen” die een „nieuwe etappe” moeten inluiden. Op dat moment bracht Xi zelf juist een bezoek aan Moskou, waar hij zich publiekelijk onthield van steun aan diens oorlog, maar wel een paar lucratieve contracten tekende met de politiek zeer verzwakte Poetin. De locatie van de top is al even symbolisch: Xi’an was een belangrijk knooppunt op de oorspronkelijke Zijderoute tussen Centraal-Azië en China. In aanloop naar de top werden Chinese media alvast aan het werk gezet om de stad aan te prijzen als gemoderniseerde versie van de oude handelspost.

Gasvoorraden

Sinds de oorlog in Oekraïne is bij de Centraal-Aziatische leiders het vertrouwen in Poetin sterk gedaald en worden de Russische ‘imperiale’ ambities met argusogen gevolgd. Poetins politieke onvoorspelbaarheid, economische isolatie en de westerse sancties treffen de historisch zwaar op Rusland leunende Centraal-Aziatische landen hard, en dwingen het andere kanten op te kijken. Daar staat China – dat al sinds 2013 met het Nieuwe Zijderoute-project zijn gewicht in de regio doet gelden – met open armen klaar ze op te vangen.

Als tweede energieconsument ter wereld investeerde China al miljarden euro’s in verbeterde toegang tot de Centraal-Aziatische gasvoorraden. Volgens het Chinese ministerie van Handel groeide de Chinese export naar Centraal-Azië in 2022 met 60 procent op jaarbasis tot 1,4 miljard dollar.

Complexe wereld

De Chinezen staan niet alleen in hun enthousiasme over de toenadering. In een interview met de Chinese zender CGTN zei de Kazachstaanse president Kassym-Jomart Tokajev afgelopen week dat hij uitkeek naar zijn bezoek aan Xi’an. Hij voegde er met enig ongeduld aan toe dat Kazachstan „in deze complexe wereld niet stil wil blijven zitten wachten op resultaten” en tempo verwacht in het aanhalen van de betrekkingen.

Dat betekent niet dat de Centraal-Aziatische landen zich zomaar kunnen of willen losmaken uit de Russische invloedssfeer, benadrukte de Kazachstaanse politicoloog Dossym Satpajev in een interview met NRC. Tadzjikistan, Kazachstan en Kirgizië zijn lid van de CSTO, een door Rusland geleide regionale veiligheidsorganisatie, waarvan ook Wit-Rusland en Armenië lid zijn. De organisatie is politiek intens verdeeld, met grensconflicten tussen Tadzjikistan en Kirgizië, argwaan ten aanzien van Ruslands optreden en het telkens oplaaiende conflict in Nagorno-Karabach. Sinds de invasie in Oekraïne heerst in Noord-Kazachstan, waar veel Russen wonen, de vrees dat zij de volgende zullen zijn.

Satpajev: „Poetin en Loekasjenko zullen de overige CSTO-leden op zeker moment dwingen om kleur te bekennen. Maar op dit moment wil Poetin de betrekkingen met Centraal-Azië nog niet verknallen. Rusland is te sterk afhankelijk van de regio wat betreft parallelimport vanwege de westerse sancties. Daarnaast heeft Kazachstan de steun van Turkije en China, die Poetin duidelijk te kennen geven dat hij Centraal-Azië met rust moet laten.”

Satpajev wijst erop dat Xi’s eerste buitenlandse bezoek na de pandemie niet aan Rusland was, maar aan Kazachstan, waar Xi onderstreepte dat China zal helpen Kazachstans territoriale integriteit te bewaken.

Toch wordt de invloed van het machtige China niet met onverdeeld enthousiasme onthaald. Zorgen over mogelijke Chinese territoriale claims, en de slechte behandeling van Oeigoerse en Kazachstaanse minderheden in Xinjiang, leiden in met name in het grensgebied in zuidoost Kazachstan tot achterdocht.

Ook de kwestie van het door China niet erkende Taiwan speelt volgens politicoloog Dossym Satpajev een belangrijke rol in de verhoudingen. „Poetin weet dat Taiwan voor China prioriteit is en dat Beijing, zolang die kwestie niet is beslist, geen instabiliteit wil in Centraal-Azië.” Daarbij zijn de doorvoerroutes volgens hem door Centraal-Azië belangrijker geworden, omdat China vanwege Taiwan in de clinch ligt met de Verenigde Staten, wat leidt tot haperingen op de Chinese handelsroutes over zee. „China wil ontwikkelen, en zonder Centraal-Azië gaat dat niet lukken.”