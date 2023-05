Veroordelingen tot zes jaar celstraf voor spectaculaire juwelenroof Dresden

Een kruising tussen de misdaadfilm Ocean’s Eleven en de komedie Mr. Bean. Zo is de spectaculaire Duitse juwelenroof beschreven waarvoor dinsdag in Dresden vijf leden van een Berlijnse criminele bende zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot ruim zes jaar. Een zesde verdachte werd vrijgesproken.

De overval vond plaats in november 2019. Twee dieven forceerden een raam in de Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer in het Residenzschloss in Dresden. Met een bijl braken ze vitrines open en namen ze antieke juwelen mee, bezet met duizenden diamanten en andere edelstenen. Waarde van de buit: 113 miljoen euro. Om het rechercheurs moeilijk te maken bezaaiden de dieven de vloeren met glasscherven en poeder. Het herstel van de aangerichte schade aan het museum kostte ongeveer een miljoen.

De veroordeelden zijn allen mannen van in de twintig, behorend tot een beruchte misdaadfamilie van Libanese komaf. Eerder werden de bende-leden veroordeeld voor steunfraude, afpersing en overvallen. Hun straffen voor de juwelenroof werden verlaagd in ruil voor een bekentenis.

Dankzij die bekentenissen vond de politie een deel van de buit terug.

Eerdere diefstal

De vijftien maanden durende rechtszaak maakte duidelijk hoe weinig grip justitie heeft op vastberaden criminelen, dat constateerde een verslaggever van The New York Times die de rechtszaak volgde. Zo werden twee van de veroordeelde bende-leden eerder schuldig bevonden aan diefstal van een gouden munt ter waarde van 4 miljoen euro uit een Berlijns museum. Gedurende die rechtszaak waren de twee mannen op vrije voeten en pleegden ze de overval op het Groene Gewelf.

De overval op het museum in Dresden was goed voorbereid. Een week eerder plaatste de bende bij een inbraak in een elektriciteitscentrale onopgemerkt een brandbom. Het vuur zou er op de avond van de overval voor zorgen dat de straatverlichting bij het museum uitviel. Het gereedschap dat de dieven voor de overval gebruikten – een pneumatische schaar die hulpdiensten gebruiken om mensen te bevrijden uit autowrakken – was gestolen bij een gespecialiseerde gereedschapsfabriek. De dief werd later opgepakt, maar justitie begreep pas later waarvoor het gereedschap was gebruikt. Na maanden onderzoek slaagde de Duitse politie erin ook de rest van de verdachten op te pakken.

De Duitse politie arresteerde in verband met de overval ook nog een Nederlander voor oplichting. Hij deed zich voor als diamantair en beweerde dat hij een kostbare onderscheiding van de Orde van de Poolse Witte Adelaar, buit gemaakt bij de overval, kon terugbezorgen. Nadat de beheerders van de collectie 40.000 euro hadden betaald verdween de oplichter.