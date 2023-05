Spleten van vele kilometers lang aan de voet van een vulkaan op Mars

Het lijken net lijnen op een abstract schilderij, maar het zijn tientallen kilometerslange spleten aan de voet van een gigantische vulkaan op Mars: Ascraeus Mons. Het stuk op de foto is zo’n zeventig kilometer breed en werd vorige maand gefotografeerd door ESA’s ruimtesonde Mars Express.

De vertakkende scheuren links op de foto zijn tot wel veertig kilometer lang. Die werden vermoedelijk in een ver verleden in het oppervlak gesneden toen stromend water op Mars nog kans maakte. Vroeger kon water volop stromen op Mars, maar nu is de luchtdruk zo laag dat water op het oppervlak direct zou bevriezen of verdampen.

De grote rimpelingen rechts op de foto zijn vermoedelijk ontstaan toen lege holtes onder de grond plots inzakten. Hoe ontstonden die holtes? Wanneer de bovenste laag van een lavastroom uit de vulkaan snel afkoelt en hard wordt, terwijl heet lava onder die afgekoelde laag naar beneden blijft stromen, ontstaan er een soort lege buizen van opgedroogd lava.

‘Onze’ vulkanen op aarde zijn slechts kleine heuvels vergeleken met die op Mars. De afgebeelde Ascraeus Mons is achttien kilometer hoog. Een wielrenner zou er overigens in theorie met gemak tegenop kunnen fietsen. Met een gigantische diameter van 480 kilometer op de grond heeft de vulkaan, ondanks zijn hoogte, een kleine hellingshoek van zeven graden. Nóg hoger dan Ascraeus Mons is de vulkaan Olympus Mons op Mars, die is 26 kilometer hoog.

De lijnen zijn gefotografeerd met de Duitse High Resolution Stereo Camera aan boord. Mars Express is Europa’s eerste missie naar Mars. De met aluminium bedekte kubus van een kleine twee bij twee meter met twee zonnepanelen cirkelt al zo’n twintig jaar om de planeet.

De ruimtesonde had overigens ook een landingsmodule bij zich, Beagle-2. Die moest landen op het roestbruine Marszand en daar zoeken naar tekenen van leven, maar onderweg naar het oppervlakte van Mars verdween hij spoorloos.

In 2015 werd Beagle-2 tóch nog teruggevonden. De landingsmodule werd gespot op foto’s van NASA’s ruimtesonde Mars Reconnaissance Orbiter. Beagle-2 was wel aangekomen op de zanderige Marsgrond zoals gepland, maar niet volledig ontvouwd. Daardoor heeft hij nooit een teken van leven gegeven aan zijn makers op aarde.