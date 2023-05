Vol bewondering voor al het groeien en bloeien om ons heen, bereiken mijn wandelmaatje en ik (beiden met pensioen) een dijkje bij een lange sloot. Op de dijk is een middelbare schoolklas in de weer met emmertjes, schepnetjes en naslagwerken. Iedereen is bezig. Het plezier straalt eraf. Niemand kijkt verveeld op zijn mobiel en er wordt voortdurend samengewerkt. Dit is zo’n moment waarop ik met heimwee terugkijk op mijn werkzame leven in het onderwijs.

