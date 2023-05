Sarkozy ook in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraf van drie jaar

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is woensdagochtend in hoger beroep veroordeeld tot een driejarige gevangenisstraf, waarvan één jaar onvoorwaardelijk. Hij is volgens het hof schuldig aan corruptie en omkoping. Dat melden verschillende Franse media. Sarkozy legt zich volgens zijn advocaat niet bij de uitspraak neer en gaat in cassatie.

Sarkozy hoeft niet direct de cel in: hij mag het jaar thuis doorbrengen met een elektronische enkelband. De 68-jarige Sarkozy, tussen 2007 en 2012 leider van Frankrijk, is de eerste (oud-)president die is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij is veroordeeld naar aanleiding van afgetapte telefoongesprekken tussen Sarkozy en zijn advocaat. Daaruit bleek onder meer dat Sarkozy’s raadsman een telefoon voor zijn cliënt had gekocht onder een valse naam, om zo buiten beeld van politie en justitie te blijven.

Twee jaar geleden achtte de rechtbank Sarkozy al schuldig aan omkoping. Zo bleek ook uit de afgeluisterde gesprekken dat hij en zijn advocaat een belangrijke aanstelling aan een magistraat in het vooruitzicht hadden gesteld, in ruil voor het delen van informatie over een andere zaak. Sarkozy werd afgeluisterd vanwege vermeende illegale financiering van zijn verkiezingscampagne door de Libische oud-dictator Moammar Gaddafi. Justitie eiste eerder vier jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk.