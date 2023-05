Rutger Castricum gaat net zo lang door met ontregelen tot hij John de Wolf een traan ontlokt

Je moet echt je best doen om op dinsdagavond niet naar Rutger Castricum te hoeven kijken. Op NPO1 zit Rutger Castricum in Taxi Castricum twintig minuten met een BN’er in de auto. Op NPO2 staat hij tegenover zichzelf geprogrammeerd met De Hofbar, waarin hij elke aflevering een probleem uitkiest dat weer niet zal worden opgelost door Den Haag. Duurt een minuut of achttien. Op NPO3 is dan net deel twee van de serie Rutger en de nationalisten afgelopen. Dit keer vertellen drie jonge mensen hem wat er mis is met dit land en in wat voor land ze wél zouden willen leven. En dan valt het nog reusachtig mee dat Rutger Castricum niet zichzelf beconcurreert door aan tafel te zitten bij Vandaag Inside op SBS6, want dat wil nog wel eens gebeuren.

Goed, Rutger Castricum dus. Een BN’er in de auto interviewen is geen unieke formule, maar wel een die hij goed beheerst. Vaak koerst hij met z’n taxi-ritje op de actualiteit. Gisteravond had hij assistent-trainer John de Wolf van Feyenoord in de auto, en z’n club wás al kampioen. Dan neem ik aan dat Castricum die ochtend (om 7 uur) kwam voorrijden. De Wolf wilde eerst even langs de Coolsingel, waar Feyenoord daags ervoor was toegejuicht. En het moet gezegd, Castricum gaat net zo lang door met ontregelen tot hij De Wolf het begin van een traan ontlokt. Die kwam toen ze de eindbestemming naderden, De Kuip. Dit, zei de oud-voetballer, is „mijn club, mijn huis, mijn thuis”.

Zo symphatiek als de taxi-gesprekken, zo verontrustend én onbevredigend zijn die tussen Castricum en de nationalisten. Ene Hermanus, een „white European” van „nog geen dertig" die een Telegram-groepje is begonnen waarin filmpjes van Hitler circuleren en hakenkruizen en de Hitlergroet worden geliket, mag zijn kanttekeningen uiten bij de Holocaust. Ja, er waren wel gaskamers, maar dat was niet de opzet van Auschwitz en het lijkt hem stug dat daar zoveel Joden bij zouden zijn omgekomen.

Wat wil Castricum hiermee laten zien? Dat er mensen zijn die domme dingen zeggen? En dan? Natuurlijk mag orthodox-christen Mathijs van der Tang (25), plaatselijk leider van de jongerenafdeling van de SGP, vinden dat het Gods bedoeling niet kan wezen dat vrouwen hetzelfde doen en mogen als mannen. Van mij mag hij het ook zéggen, hoor. Maar wat ben ik dan precies wijzer? Dat er mensen zijn die denken zoals hij? Weet ik ook als ik even op Twitter gluur. Castricum geeft tegengas, maar vooral om zijn geïnterviewden nog wat explicieter te laten zeggen dat er „geen één” migrant bij kan in dit land. En al helemaal geen moslim.

Is zijn kracht dan dat hij mensen met andere meningen voor de camera aan het praten krijgt? Nou, misschien wel. Dankzij (of ondanks) zijn directheid op het lompe af, wint hij het vertrouwen van Iem al-Biyati (24) van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Ze spreken elkaar in de FvD-ruimte in de Tweede Kamer en op een verkiezingsavond. Telkens fulmineert ze tegen massa-immigratie en de menging van culturen. Uiteindelijk ontvangt ze hem bij haar ouders thuis. Inmiddels kan Castricum dan wel tegen haar zeggen dat hij haar opvattingen wat wonderlijk vindt gezien haar achtergrond – haar ouders zijn gevluchte Irakezen. En dat levert tóch een inzicht op: deze vluchtelingen wensen niet achterna te worden gereisd door waar ze voor vluchtten.

Inbeukend op politici

Even volhouden, nog één Castricum te gaan. Interrumperend inbeukend op politici in De Hofbar. Wat doen die aan de stikstofcrisis? „Vooruitschuiven, gedogen, geitenpaadjes zoeken.” En hij staat bij het Binnenhof om de verantwoordelijk ministers daar eens op aan te spreken. Schiet het een beetje op? Nee zeker. Vertel eens? Dat gaat toch never nooit niet lukken. Jaja, en wij zijn weer de klos. Morgen een dagje zonder. Beloofd.