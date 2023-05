Ridouan Taghi verschijnt niet bij regiezitting Marengo-proces

Ridouan Taghi is woensdag niet verschenen bij een regiezitting in de strafzaak Marengo. Alle verdachten kunnen tijdens deze zitting verzoeken doen. Taghi heeft de rechtbank in een handgeschreven brief laten weten dat hij zonder rechtsbijstand zit en daarom vooralsnog zijn eigen verdediging voert. Hij handhaaft verzoeken die zijn voormalige advocaat Inez Weski enkele dagen voor haar arrestatie deed.

De arrestatie van Inez Weski heeft „de rechtbank ook niet onberoerd gelaten”. Vragen over de rechtsbijstand van Ridouan Taghi en twee andere verdachten in Marengo heeft de rechtbank opgespaard omdat we het gevoel hadden dat de kantoorgenoten van mevrouw Weski „iets anders aan het hoofd had”. Bovendien heeft Weski tot vorige week in beperkingen gezeten en was contact met haar niet mogelijk.

Omdat Taghi nog geen advocaat heeft, wil de rechtbank snel met hem in gesprek. Daarvoor zal op korte termijn een aparte zitting worden ingepland. Hoe en wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. Ook kroongetuige Nabil B. heeft ook nog altijd geen advocaat. In zijn strafzaak staat nog een laatste pleidooi gepland en heeft Nabil B. nog de mogelijkheid tot het voeren van het laatste woord.

Voormalig commando

Het OM heeft woensdagochtend gereageerd op verzoeken die door de verdediging van Taghi zijn gedaan in verband met uitspraken van voormalig commando Syl A., die in een andere strafzaak wordt vervolgd. Syl A. claimde in die zaak dat hij in 2019 vragen heeft gekregen over een mogelijke ontvoering van Taghi die op dat moment in Dubai verbleef.

Tijdens een vergadering waarbij Syl A. afwezig was zou zelfs gesproken zijn om Taghi „uit te schakelen” – lees: te vermoorden. Gezien die uitlatingen heeft zijn toenmalige advocaat Weski een aantal verzoeken gedaan die aansluiten bij eerdere verzoeken over de arrestatie van Taghi in Dubai.

Volgens het OM klopt de verklaring van Syl A. niet. Die stelling is gebaseerd op een verklaring van de commandant van Syl A. Die commandant heeft verklaard dat hij niet aanwezig was bij een vergadering over het ontvoeren of uitschakelen van Taghi. Om die reden vindt het OM dat Taghi’s verzoeken voor het horen van een aantal getuigen over de stelling van Syl A. moeten worden afgewezen.

Opsporingsonderzoek

Het OM verklaarde woensdag ook dat nooit is overwogen Taghi iets aan te doen. „Dat geldt voor de zaaksofficieren maar ook voor de rest van het OM”. Het opsporingsonderzoek naar de verblijfplaats van Taghi en zijn aanhouding in Dubai eind 2019 is volgens het OM altijd gevoerd in het kader van internationale afspraken en regels.

Tijdens de regiezitting heeft de verdediging van Saïd Razzouki het verzoek aan de rechtbank gedaan om prejudiciële vragen over de kroongetuigenregeling voor te leggen aan de Hoge Raad. Het verzoek richt zich specifiek op de gemaakte afspraken over de bescherming van de kroongetuige.

Uit dossierstukken blijkt volgens advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land dat Nabil B. mogelijk geld heeft gekregen voor zijn getuigenbescherming. „Wij zijn ervan overtuigd dat de getuigenovereenkomst met de kroongetuige tot een vrijplaats is geworden voor het maken van afspraken die in strijd zijn met de wet.”

Daarbij sluiten de raadslieden zich aan bij eerdere uitspraken van onder andere de rechtbank Amsterdam in strafzaken waarbij een kroongetuige is ingezet. Ook in die uitspraken wordt gewezen op het beperkte toezicht op de afspraken die worden gemaakt in een getuigenbeschermingsovereenkomst.

Wetsgeschiedenis

De wetsgeschiedenis schrijft voor dat een kroongetuige geen financieel voordeel mag hebben bij het afleggen van zijn verklaring. Nu er volgens Dunsbergen en Van ’t Land twijfel is over de gang van zaken rond de gesloten getuigenovereenkomst met Nabil B., verzoeken zij de rechtbank vragen voor te leggen aan de Hoge Raad ter toetsing voordat vonnis wordt gewezen.

De behandeling van de strafzaak van hun cliënt Saïd Razzouki is nog altijd niet afgerond omdat hij pas na de aanvang van Marengo door Colombia is uitgeleverd aan Nederland en op dat moment geen advocaten had. Zo moet de kroongetuige in de zaak van Razzouki nog gehoord worden, maar dat is ingewikkeld complex omdat ook Nabil B. zelf geen advocaat heeft.

