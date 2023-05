OM vervolgt Rotterdamse agent die kopstoot uitdeelde voor meineed

Een 37-jarige agent van de Rotterdamse politie wordt vervolgd voor meineed in verband met een gewelddadige arrestatie. Dat maakt het Openbaar Ministerie woensdag bekend. De agent in kwestie was onderdeel van een eenheid die in de zomer van 2020 de 41-jarige Rotterdamse garagehouder Atik Samur preventief wilde fouilleren. Toen de man kenbaar maakte niet te willen meewerken, werd hij gearresteerd en deelde de agent een kopstoot uit. Voor de kopstoot zelf werd de agent eerder veroordeeld tot een geldboete van 250 euro.

In zijn politieverslag schreef de agent dat hij genoodzaakt was om geweld te gebruiken. De man zou hem „krachtig hebben beetgepakt” en „agressief aangekeken”. Een tweede agent ondersteunde dat verhaal. Uit camerabeelden bleek het tegendeel waar: niet de man, maar de agent in kwestie bleek de agressor te zijn.

Nu wordt de agent verdacht van meineed. Bij het opmaken van een proces-verbaal, zo oordeelt het OM, heeft de agent bewust gelogen. Eind vorig jaar oordeelde de rechtbank in Rotterdam al dat de politie „doelbewust” informatie had achtergehouden. Eerder beweerde de politie Rotterdam tegenover NRC dat er „geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van kwade opzet dan wel liegen”. Volgens het Openbaar Ministerie kan „geen sprake zijn van een vergissing of een andere beleving van de agent en moet hij dit bewust hebben gedaan”. De zaak wordt nu voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag.