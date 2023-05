Manchester City na zeer overtuigende 4-0 overwinning op Real Madrid naar finale Champions League

Manchester City heeft zich woensdag op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de Champions League. De Engelsen wonnen met 4-0 van Real Madrid, nadat de heenwedstrijd afgelopen week in 1-1 eindigde. Bernardo Silva (2x), Manuel Akanji en Julián Álvarez maakten de doelpunten voor City.

Manchester City, waar Nederlander Nathan Aké ontbrak vanwege een blessure, speelde een zeer sterke eerste helft. De ploeg van trainer Pep Guardiola creëerde kans op kans: binnen 25 minuten deden The Citizens maar liefst acht doelpogingen. Twee daarvan, gevaarlijke kopballen van Haaland, wist Thibout Courtois op prachtige wijze tegen te houden. Maar de Belgische keeper was in de 23ste minuut kansloos toen Silva de bal overtuigend in de rechterbovenhoek schoot: 1-0.

Het eerste gevaar van Spaanse kant kwam niet veel later van Toni Kroos. De Duitse routinier, die met Luka Modric nog altijd het middenveld vormt van Real Madrid, haalde van grote afstand uit, maar zijn schot belandde op de bovenkant van de lat. Het bleek niet meer dan een Madrileense speldenprik. Manchester City bleef domineren – de eerste helft hadden de Engelsen 72 procent balbezit – en kwam in de 36ste minuut op 2-0. Een geblokkeerd schot van Ilkay Gündogan kwam bij Silva op het hoofd terecht. Beheerst kopte de Portugees zijn tweede treffer binnen.

Geen herhaling van 2022

Manchester City ging daarmee na anderhalve wedstrijd met een marge van twee de rust in. De gedachten gingen terug naar de halve finale van vorig jaar, toen Real Madrid op spectaculaire wijze een even grote achterstand op Manchester City volledig wist om te buigen. Real Madrid won enkele weken later de finale.

De doelpuntenmakers van toen, Karim Benzema en Rodrygo, bleven bij Real Madrid nu echter onzichtbaar. Belangrijker: het krachtsverschil was woensdag ook in de tweede helft simpelweg te groot. Weliswaar werd Real Madrid nog gevaarlijk uit een vrije trap van David Alaba, maar veel verder kwam de ploeg van Carlo Ancelotti niet. De wedstrijd leek beslist toen Akanji de 3-0 binnen werkte, en was dat definitief toen Alvarez als vervanger van Haaland in de blessuretijd het vierde doelpunt maakte. De Noor wist niet te scoren, maar wordt waarschijnlijk wel topscorer in de Champions League dit seizoen.

Manchester City, dat sinds 2008 een eigenaar uit de Emiraten heeft en zo uitgroeide tot een Europese topclub, heeft de Champions League nooit gewonnen. Eenmaal eerder haalde de Noord-Engelse club de finale, in 2021, maar toen verloor het van Chelsea. De uitgelezen kans op de eindoverwinning lonkt nu tegen het Internazionale van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, dat in de andere halve twee keer won van stadgenoot AC Milan. De finale vindt plaats op 6 juni in Istanbul.