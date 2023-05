Kabinet wil het Surinaamse ‘AOW-gat’ dichten met eenmalige vergoeding van 5.000 euro

Het kabinet wil een groep Nederlandse ouderen van Surinaamse afkomst, die een onvolledige AOW-uitkering heeft ontvangen, compenseren met een tegemoetkoming van eenmalig 5.000 euro per persoon. Dat schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een groep mensen die naar Nederland verhuisde voor de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975.

Deze ouderen rekenden erop een AOW te hebben opgebouwd, gebaseerd op hun jaren in Nederland én in Suriname, toen het land nog deel was van het Nederlands Koninkrijk. Maar dat laatste bleek niet mee te tellen. Daardoor heeft deze groep een ‘AOW-gat’ en lopen de ouderen soms tot honderden euro’s per maand mis. De mensen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming waren ten tijde van de verhuizing minimaal 18 jaar, en moeten meer dan 25 jaar in Nederland hebben gewoond. Zij ontvangen de 5.000 euro automatisch.

Jarenlange kwestie

Meer dan dertigduizend mensen verhuisden voor de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland. Al jaren proberen ouderen van Surinaamse afkomst met een AOW-gat compensatie te krijgen. Schouten schrijft nu dat er een „wens is om de pijn van deze groep vanwege de samenloop van omstandigheden te erkennen”. Het kabinet maakte al eerder bekend zich te beraden op een compensatiegebaar voor deze groep ouderen en zette daar 122 miljoen euro voor opzij.

Schouten zegt in de brief dat gesprekken met deze groep „een diepe indruk” op haar hebben gemaakt. „Zij voelen zich tweederangsburger, terwijl zij juist naar Nederland kwamen omdat zij Nederlander wilden blijven.” Eerder schreven politicologen in NRC dat het AOW-gat een teken is van symbolisch onrecht en „een ontkenning van volwaardig en gelijkwaardig Nederlanderschap”.

