Kabinet: ruim 60.000 bedrijven hebben van coronaschuld nog steeds niks afgelost

Zo’n 97.000 bedrijven lopen achter op het aflossen van hun coronaschulden bij de overheid, waarvan ruim 60.000 ondernemers zelfs nog niks hebben afgelost. Dat blijkt uit een woensdag door staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) gestuurde brief aan de Tweede Kamer. De ondernemers hebben bij elkaar opgeteld een schuld van zo’n 16,5 miljard euro.

Het aantal bedrijven met een betalingsachterstand neemt langzamer af dan het kabinet wenst. Afgelopen maart ging het nog om zo’n 103.000 bedrijven, waarvan 73.000 bedrijven toen nog niets hadden terugbetaald. Het kabinet riep ondernemers daarom op om het voorgeschoten bedrag af te lossen of om hulp te zoeken.

In maart en april ontvingen ondernemers een schulden- en betalingsoverzicht. Ondernemers die daar niet op reageerden ontvingen een herinneringsbrief. In juni begint de Belastingdienst met het intrekken van coronabetalingsregelingen. Daarna begint de overheid, wanneer dit nodig is, met dwanginvorderingen.

Afgelopen oktober begonnen 266.000 ondernemers met het aflossen van de schulden uit de steunpakketten die zij kregen tijdens de coronacrisis. Dit doen zij in maximaal zestig termijnen. Met de overheidssteun konden bedrijven hun personeel doorbetalen tijdens de lockdowns. Inmiddels hebben ruim 26.000 bedrijven hun volledige schuld afgelost, zo’n 10 procent van het totale aantal ondernemingen.