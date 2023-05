Hamer: niet te snel extern onderzoek bij meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bedrijven moeten na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet te snel „in paniek” naar extern onderzoek grijpen. Volgens regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer maakt dat de situatie juist „heftiger”. Dat staat in de woensdag gepubliceerde pilotversie van een handleiding met „tips en tricks” voor de aanpak van meldingen waar bedrijven zelf mee aan de slag kunnen.

Hamer adviseert bedrijven in het rapport om al een plan van aanpak te hebben hoe met seksueel grensoverschrijdend gedrag om te gaan, vóór een melding komt. Dat kan bijvoorbeeld door het aanstellen van vertrouwenspersonen die verstand hebben van het thema. Ook vindt ze het belangrijk dat elke melding wordt geëvalueerd.

De handleiding is opgesteld samen met experts en mensen die eerder betrokken zijn geweest bij meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is de bedoeling dat de pilotversie nog verder ontwikkeld wordt, benadrukt Hamer in het rapport. Nu gaan 22 bedrijven, waaronder de NS, Conservatorium Amsterdam en DuraVermeer, de handleiding gebruiken en hun bevindingen met de regeringscommissaris delen. Hamer: „We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen.”

Begin vorig jaar werd Mariëtte Hamer als eerste aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor was ze Tweede Kamerlid van de PvdA en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De aanstelling kwam na de vele incidenten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen jaren, zoals bij The Voice of Holland. Hamer moet onder meer een nationale aanpak opstellen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De afgelopen maanden werkte ze aan de handleiding met tips voor op de werkvloer. De gids bestaat uit vier fases: het voorbereiden op meldingen, de aanpak en uitvoering ervan en als laatste de evaluatie.

Lees ook: Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag