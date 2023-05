FC Groningen-supporters mogen niet aanwezig zijn bij laatste twee Eredivisiewedstrijden

De competitiewedstrijd tussen FC Groningen en Sparta op 28 mei moet zonder publiek worden gespeeld. Dat besliste de gemeente Groningen woensdag, zo valt te lezen op de website van FC Groningen. Het stadion de Euroborg te Groningen blijft leeg omdat er een reeks incidenten is geweest waarbij bezoekers het spel verstoorden.

Zoals in de wedstrijd tegen Ajax op 14 mei: die werd na 10 minuten gestaakt omdat er rookbommen op het veld werden gegooid en een man het veld oprende. Of toen FC Groningen NEC trof drie weken terug: ook die wedstrijd vroegtijdig gestaakt werd omdat een supporter een beker naar een assistent-scheidsrechter wierp. Ook in het uitduel tegen Vitesse mag FC Groningen geen supporters meenemen.

FC Groningen „voelt de sterke behoefte een gebaar te maken richting haar trouwe supporters en sponsors”. Daarom biedt de club vergoeding aan voor mensen met een kaartje voor de laatse twee wedstrijden. Of de wedstrijden weer met publiek gespeeld kunnen worden volgend seizoen, wordt nog beslist.

