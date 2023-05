‘Defensie schiet tekort met toezicht op radarinstallaties, wapensystemen en voertuigen’

Defensie schiet tekort bij het beveiligen van militair materieel als radarinstallaties, wapensystemen, vliegtuigen en schepen. Dat kan „zeer ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de Nederlandse staat of zijn bondgenoten”, concludeert de Algemene Rekenkamer woensdag in het kader van Verantwoordingsdag. De overheidstoezichthouder voerde acht tests uit bij de „zwaarst beveiligde objecten” van de krijgsmacht. In de helft van de gevallen kregen de onderzoekers toegang tot de locatie van de spullen. Defensie voert het eigen beveiligingsbeleid „slechts deels” uit, aldus de Rekenkamer.

De conclusies komen in een periode waarin „verhoogde waakzaamheid” geldt op locaties van defensie vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Dat verscherpte toezicht is volgens de Rekenkamer „op papier” goed uitgewerkt, maar in de praktijk onvoldoende uitgevoerd. De toezichthouder stelt „organisatorische, bouwkundige en elektronische” tekortkomingen vast. Zo werden onderzoekers die het defensieterrein onbevoegd betraden wel opgemerkt, maar werd er geen actie ondernomen door defensiepersoneel. Ook zagen ze dat beveiligde locaties onvoldoende waren afgesloten.

Op technisch gebied signaleren elektronische systemen indringers niet altijd. Volgens de Rekenkamer zijn de installaties „vaak oud en daardoor storingsgevoelig”, de reparatie daarvan duurt „vervolgens lang”. Minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) laat in een reactie weten dat ze de kritiek „herkent” en daarom „een plan van aanpak” zal opstellen. Ook stelt Ollongren dat het kabinet de uitgaven voor defensie heeft verhoogd en maatregelen heeft getroffen om „de beveiliging van militaire objecten op niveau te krijgen”.