CBS: jongvolwassenen gemiddeld minder tevreden met hun leven

Jongvolwassenen tussen de 25 en 35 zijn minder dan gemiddeld tevreden met hun werk, de hoeveelheid vrije tijd, hun woning en met hun leven in het algemeen. Terwijl ze wel meer dan gemiddeld gezond zijn en beter participeren op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport over brede welvaart in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongvolwassen scoren gemiddeld laag, omdat zij vaker geen of weinig vermogen hebben en meer te maken krijgen met criminaliteit dan andere leeftijdsgroepen. Ook hebben ze vaker last van vervuiling, zoals stank in hun woonplaats. Bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar daalde het aandeel dat tevreden is met hun leven ten opzichte van 2019. Ouderen tussen de 65 en 75 jaar waren juist gemiddeld meer tevreden met hun leven vergeleken met 2019, blijkt uit het rapport.

Naast leeftijdsgroepen keek het CBS ook naar verschillen in opleidingsniveau en afkomst. Mensen die een lage opleiding hebben genoten hebben gemiddeld een lage brede welvaart, net als mensen die niet in Nederland geboren zijn of van wie minstens een van de ouders niet in Nederland geboren is. Laagopgeleiden zijn relatief vaak ontevreden met hun vermogen en werk. Dat geldt ook voor mensen die niet in Nederland zijn geboren. Mensen die buiten Europa geboren zijn, hebben daarbovenop gemiddeld meer te maken met milieuproblemen en zijn vaker slachtoffer van criminaliteit.

Het CBS berekende de brede welvaart op basis van thema’s zoals welzijn, materiële welvaart, gezondheid. Daarvoor gebruikte het bureau cijfers uit 2022.