Advocaat: Julio Poch definitief vrijgesproken voor betrokkenheid ‘dodenvluchten’

De Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch is ook in hoger beroep in Argentinië vrijgesproken van betrokkenheid bij de zogeheten dodenvluchten. Dat maakten zijn advocaten dinsdag bekend tijdens het praatprogramma Jinek. De 69-jarige Transavia-piloot werd ervan verdacht eind jaren zeventig betrokken te zijn geweest bij vluchten waarbij tegenstanders van het toenmalige regime van dictator Jorge Videla uit vliegtuigen werden gegooid. Na acht jaar voorarrest sprak een Argentijnse rechter hem eind 2017 vrij.

Advocaat Geert-Jan Knoops spreekt met de definitieve vrijspraak van „een complete rehabilitatie” voor Poch. „De man heeft veertien jaar van zijn leven hier naartoe geleefd. Dit betekent ook dat de overheid een enorme scheve schaats heeft gereden in Nederland.”

Poch werd in september 2009 met behulp van de Nederlandse staat aangehouden in het Spaanse Valencia en vervolgens uitgeleverd aan Argentinië. Na zijn vrijspraak in 2017 ging de Argentijnse justitie, die hem verdacht van misdaden tijdens het bewind van de junta tussen 1976 en 1983, in hoger beroep. In afwachting daarvan kon Poch terugkeren naar Nederland.

De verdediging had veel vragen bij het onderzoek naar Poch, in het bijzonder de rol van de Nederlandse autoriteiten. Knoops sprak destijds van „een eenzijdig en niet-transparant onderzoek”. Een onafhankelijke commissie oordeelde begin 2021 dat de Nederlandse overheid rechtmatig had gehandeld in het onderzoek naar Poch en zijn medewerking aan zijn aanhouding in Spanje. Poch trof uiteindelijk in 2021 een financiële schikking met de Nederlandse regering voor zijn onterechte gevangenschap in Argentinië. Over welk bedrag dat ging, is niet bekend. Eerder werd bekend dat Poch een aanbod van 700.000 euro had geweigerd.

