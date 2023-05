Weer zijn vrouwenrechten een issue in Cannes

Vrouwen en Cannes: houdt het dan nooit op? In 2012 klonk er protest toen ’s werelds belangrijkste filmfestival geen enkele vrouwelijke regisseur in zijn competitie selecteerde. Dat sudderde voort tot in 2018 actrices in protest over de rode loper marcheerden na de val van Weinstein, die Cannes als jachtterrein zag.

Het beeldmerk van het 76ste filmfestival van Cannes, dat dinsdag begon, is een jonge Catherine Deneuve. En vrouwen zijn opnieuw een issue: directeur Thierry Frémaux selecteerde dit jaar zes vrouwelijke regisseurs, een record, maar werd maandag toch door de pers doorgezaagd. Ditmaal over de open brief van actrice Adèle Haenel (Portrait de la jeune fille en feu), die Cannes verweet ‘verkrachters’ als Roman Polanski en Gérard Depardieu te verdedigen. Een verkrachtersfestival? Frémaux, gepikeerd: „Zo dacht zij er niet over toen ze hier zelf was, of ze leed toen aan cognitieve dissonantie?”

Johnny Depp

Waarom opent Frémaux dan zijn festival met kostuumdrama Jeanne du Barry, waarin Johnny Depp koning Lodewijk XV speelt? Depp was persona non grata sinds hij werd beschuldigd van mishandeling door actrice Amber Heard. Van de Britse rechter mochten tabloids Depp een ‘vrouwenmepper’ noemen. Maar een Amerikaanse jury veroordeelde Heard vorige zomer tot 10 miljoen dollar smartengeld wegens smaad. De zaak is nu geschikt, maar niet iedereen acht de tijd rijp voor Depps rehabilitatie. Frémaux stelde afgemeten dat diens imago in de VS bij hem geen rol speelt. Al was hij wel zo verstandig niet ook de nieuwe films van Woody Allen en Polanski te selecteren. Dan zou controverse de filmkunst gaan overheersen, erkende hij in Le Figaro.

Zoals openingsfilm Jeanne du Barry al een beetje doet, nu regisseur en hoofdrolspeler Maïwenn in februari de hoofdredacteur van #MeToo-boegbeeld Mediapartin in het gezicht blijkt te hebben gespuugd in een restaurant. Maïwenn behoort tot het segment Franse vrouwen – aangevoerd door Catherine Deneuve – dat #MeToo wegwuift als Angelsaksische preutsheid en het opneemt voor het mannelijk recht tot flirten en lastigvallen. Die houding sijpelt door in Jeanne du Barry. Maïwenn speelt Jeanne Vaubernier, die maîtresse wordt van de eenzame, oude vorst Lodewijk XV en opklimt tot gravin. Jeanne bewoont een wereld van ‘galanterie’ waarin echte mannen seks eisen en echte vrouwen ze daarmee manipuleren. Als libertijn staat het Jeanne vrij om haar lichaam te gebruiken om aan de armoede te ontsnappen: het is háár keus zich door de stokoude hertog De Richelieu te laten berijden om hogerop te komen. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. In Versailles maakt Jeanne vijanden onder verzuurde elitevrouwen: hofdames, de drie foeilelijke koningsdochters, Marie Antoinette. Maar niet onder mannen: zij beseffen, zo legt Richelieu uit, „dat zij dol is op dat ding dat wij tussen onze benen hebben”.

Stof voor feministische analyse; toch is Jeanne du Barry een fijne opening van Cannes. Een wuft kostuumdrama met sonore vertelstem en barokmuziek die je in een roes van bladgoud, hoepelrok en poederpruik brengt. Johnny Depp is zonder veel tekst uitstekend als Lodewijk XV. Zwijgen is logisch voor deze machtige gijzelaar van het protocol die zijn hele leven wordt bespied door familie en personeel. Dan wordt elk woord een donderslag – in een knappe scène kastijdt Depp zonder één woord te zeggen het hof van Versailles dat zijn geliefde treitert. Depps Lodewijk XV is een depressieve vijftiger, verzand in routine, die elegant los wordt gemasseerd door Maïwenn. Of hij deugt mag u uitmaken, maar het 76ste festival van Cannes is begonnen.

