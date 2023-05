De panir tikka masala (PTM) van Janneke maak ik graag, aan het eind van de week. Ik maak altijd een weekmenu en probeer weekboodschappen te doen. Dit gerecht bevat ingrediënten die een weekje kunnen liggen. In oktober 2020 kregen mijn vriend en ik corona. Wij waren te beroerd om boodschappen te doen. We hadden geen smaak, geur of trek. Maar eten moesten we. Ik heb het recept doodziek doch minutieus gevolgd. We zijn gewend een warm kruidig en romig gerecht te proeven, maar die keer smaakte het anders: goor. De zachte ui, de zoute halloumi, de goddelijke kruidenmix: het zat er in, maar we proefden het niet. Alleen het mufzoete van de bouillon en pittige van de cayennepeper konden we herkennen. We konden ons voorstellen wat we moesten proeven, maar dit strookte niet met de realiteit. We hebben er veel lol om gehad. Inmiddels smaakt het gelukkig weer als vanouds. De kruidenmix is subtiel maar vol van smaak. Dat in combinatie met het zoetzure van de tomaten en het romige van de yoghurt en slagroom maakt het goddelijk.

