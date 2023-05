Twee keer levenslang geëist voor verdachten van vergismoord in Amsterdams buurthuis en nog twee liquidaties

Een onvoorstelbare daad was het. In januari 2018 wandelden twee gemaskerde mannen een speeltuingebouw binnen in de Amsterdamse wijk Wittenburg, waar op dat moment jonge kinderen en tieners aanwezig waren. Met een machinegeweer schoten ze de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi (17) dood, die ze aanzagen voor iemand anders. Ook verwondden ze twee andere aanwezigen zwaar. De moord op Bouchikhi veroorzaakte een golf van ontzetting in Amsterdam en de rest van het land.

Rechtbanktekening: Emylio G. (l) en Randall D. tijdens de zitting. Foto Aloys Oosterijk / ANP

Ruim vijf jaar later staan de vermeende daders eindelijk voor de rechter. Deze dinsdag hoorden Randall D. (41) en Emylio G. (30) allebei levenslang eisen. Die maximale straf is onvermijdelijk, aldus het OM, vanwege het extreem gewelddadige, schokkende karakter van de moord op Bouchikhi – en twee andere liquidaties uit 2015 waarvoor D. en G. in dit proces terecht staan. Volgens de officieren van justitie zijn er „eigenlijk geen woorden voor hoe ernstig” de drie moorden zijn.

De vrienden D. en G. hebben allebei een lange geschiedenis in de criminaliteit. In 2011 pleegden ze samen een gewelddadige overval op een juwelier in Amsterdam, waarvoor ze enkele jaren de gevangenis in moesten. Op dit moment zit Emylio G. een andere gevangenisstraf uit, van meer dan veertien jaar, voor twee geweldsdelicten. Randall D., volgens het OM „een gewelddadige beroepscrimineel”, werd in 2021 aangehouden op Curaçao.

Zwijgrecht

Hoe kwamen G. en D. tot hun gruwelijke daad in het speeltuingebouw? Hoogstwaarschijnlijk hadden ze het voorzien op Gianni L., een jongen uit de wijk die enkele maanden eerder betrokken was bij een schietpartij in de wijk. Gianni was op het moment van de moord ook in het buurthuis. Hij werd geraakt in zijn hals en borst maar wist op miraculeuze wijze weg te komen. Toen D. en G. op zoek gingen naar hem in het gebouw, zagen ze stagiair Bouchikhi vermoedelijk voor hem aan. Volgens het OM loste Emylio G. het fatale schot – in de rug.

Er is veel bewijsmateriaal dat hun schuld lijkt te staven. Tijdens de zitting werden afgeluisterde gesprekken afgespeeld en videobeelden getoond. Ook verzamelde het OM telefoongegevens en beelden van verkeerscamera’s. Drie anonieme getuigen legden belastende verklaringen af tegen D. en G.

Toch is tijdens het proces niet veel duidelijk geworden over de werkelijke toedracht van de vergismoord – en over de motivatie van de twee verdachten. Als Gianni inderdaad het werkelijk doelwit was: waarom hadden D. en G. het dan op hem voorzien? Als het om een huurmoord ging, zoals justitie vermoedt, in wiens opdracht handelden ze dan? Was er een verband met andere liquidaties in het Amsterdamse drugsmilieu?

De twee verdachten willen er niets over zeggen: in de rechtszaal, waar ze hun jassen aanhouden, beroepen ze zich op hun zwijgrecht. Ook tijdens hun politieverhoor hebben ze niets gezegd, aldus het OM.

Idealistisch en geliefd

De moord op Bouchikhi, een intelligente, idealistische jongen die geliefd was in de buurt, is een verwoestende klap geweest voor zijn familie. Dat bleek vorige week, toen een broer en zus in de rechtszaal een emotioneel verhaal hielden.

Ook bij omwonenden leidde de aanslag tot verdriet, woede en wanhoop. Het speeltuingebouw staat op Wittenburg, een buurt aan de oostkant van de Amsterdamse binnenstad met een lange geschiedenis van onrust en jeugdcriminaliteit. Mohamed Bouchikhi was de zesde buurtbewoner in vijf jaar tijd die vermoord werd. De andere slachtoffers waren – op eentje na, ook een vergismoord – allemaal jongens die in het criminele circuit zaten, of ertegenaan. Voor de kinderen in het speeltuingebouw, vrijwel allemaal afkomstig uit de buurt, was de gewelddadige moord een meer dan traumatische ervaring. De jongste aanwezige was tien jaar oud, aldus het OM.

Twee andere moorden

Randall D. en Emylio G. staan ook terecht voor twee andere moorden, wat mede verklaart waarom het zo lang duurde voordat het proces van start ging. Het OM acht G. schuldig aan de moord op Siegmar Flaneur (24), een getalenteerde honkballer die ook actief was in het criminele circuit. In februari 2015 werd hij ’s nachts zijn huis in Amsterdam Zuidoost uit gelokt en op straat geliquideerd – volgens Justitie door G.

D. was volgens het OM betrokken bij de moord op Lucas Boom (43), een Amsterdamse crimineel, die in juni 2015 in Zaandam door vier gemaskerde mannen met automatische wapens werd doodgeschoten. De liquidatie vond plaats op klaarlichte dag, in de straat waar Boom woonde, naast een schoolplein waar tientallen kinderen op dat moment aan het buitenspelen waren.

De moorden op Bouchikhi, Flaneur en Boom hadden volgens het OM „alle kenmerken van een koelbloedig, zakelijk geplande en uitgevoerde liquidatie”, waarbij de verdachten „gewetenloos” hebben gehandeld. Hoewel „behoedzaamheid en terughoudendheid geboden” is bij het opleggen van levenslange gevangenisstraffen, vindt het OM vanwege „bescherming van de samenleving” een andere straf niet gepast. Ook is er sprake van een „torenhoog recidiverisico”. Zo zou G.vanuit de cel nog steeds contacten onderhouden in het criminele circuit – en zelfs opdracht hebben gegeven voor een nieuwe liquidatie.

