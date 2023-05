Tunesische oppositieleider Ghannouchi veroordeeld tot een jaar cel voor opruiing

De Tunesische oppositieleider Rached Ghannouchi is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens opruiing. Dat melden internationale persbureaus maandag. Ghannouchi is een van de belangrijkste tegenstanders van president Kais Saied en geldt als prominente criticus van de zittende politieke klasse. De 81-jarige voormalig parlementsvoorzitter en leider van de Islamitische oppositiepartij Ennahda werd in april gearresteerd wegens opruiende verklaringen. De afgelopen tijd worden vaker oppositiepolitici gearresteerd in Tunesië.

Maandag maakte zijn advocaat bekend dat hij veroordeeld wordt voor uitspraken die Ghannouchi deed tijdens een begrafenisrede die hij vorig jaar hield voor een lid van zijn Ennahda-partij. Daarin zou hij hebben gezegd dat de overledene „geen heerser of tiran vreesde, alleen god”. Zijn aanhouding in april kwam nadat hij in de media had gezegd dat een „burgeroorlog” dreigt indien de politieke islam zou worden uitgeroeid. Tunesische autoriteiten vonden deze verklaring „ophitsend”.

Kais Saied trekt de laatste jaren steeds meer macht naar zich toe. In de zomer van 2021 ontsloeg hij de regering en schorste hij het parlement. Hij kende zichzelf allerlei bevoegdheden toe, waardoor hij meer macht kreeg. Ghannouchi had daar kritiek op.

