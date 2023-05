Transavia annuleert opnieuw vluchten vanwege gebrek aan vliegtuigen

Luchtvaartmaatschappij Transavia annuleert opnieuw vluchten vanwege het tekort aan beschikbare vliegtuigen. De budgetmaatschappij van Air France-KLM schrapt in juni 5 procent van zijn geplande vluchten, ofwel 160 retourvluchten vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam, naar met name Zuid-Europese bestemmingen. Dat heeft Transavia dinsdag bekendgemaakt.

Voor de meeste passagiers heeft de luchtvaartmaatschappij een oplossing gevonden. Zij worden grotendeels overgeboekt op andere vluchten van de maatschappij. Voor ruim 20 procent van de passagiers is echter geen „redelijk alternatief” gevonden, meldt de woordvoerder. Om hoeveel gedupeerden het in totaal gaat, wil hij niet zeggen. Het betreft naar schatting tienduizenden passagiers. Een Transavia-vliegtuig heeft gemiddeld 180 tot 190 stoelen.

Het is niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij vakantievluchten schrapt. Transavia annuleert sinds vorige maand vluchten vanwege het aanhoudende tekort aan toestellen. Daardoor werden al duizenden passagiers gedupeerd.

Het bedrijf mist nog vijf van de 46 vliegtuigen. In de meivakantie waren er acht niet beschikbaar. Het tekort komt onder meer doordat reparaties minder snel kunnen worden uitgevoerd; er is een tekort aan technisch personeel en aan materieel.

Bovendien ondervindt Transavia forse vertraging bij de levering van vijf leasetoestellen die eerder werden gebruikt door een Roemeense maatschappij. Al in maart 2022 sloot Transavia het leasecontract met het Amerikaanse Air Lease Corporation (ALC); gewoonlijk staat er vijf maanden voor het technisch en administratief gereedmaken van gehuurde toestellen. Dat duurt nu echter al meer dan een jaar. Twee van de vijf Boeing 737’s zijn inmiddels operationeel. Een derde volgt „zeer binnenkort”, aldus de woordvoerder, toestellen vier en vijf volgen voor de zomer. Dan verwacht het bedrijf minder dan 2 procent van de geplande vluchten te moeten wijzigen. Passagiers en touroperators worden daarover binnenkort ingelicht.

Coulant

Transavia annuleert de vluchten in juni meer dan twee weken voor vertrek. Hierdoor kunnen gedupeerde passagiers volgens het bedrijf geen aanspraak maken op de Europese regels bij last minute annuleringen, voor de bescherming van passagiersrechten. Wel belooft de maatschappij coulant te zijn bij het vergoeden van extra kosten, bijvoorbeeld als passagiers wier vlucht is verplaatst een extra nacht in een hotel moeten doorbrengen of langer moeten reizen als hun terugvlucht niet vanaf Malaga maar vanaf Sevilla gaat.

Transavia lijdt vermoedelijk miljoenen euro’s schade door de annuleringen, maar een exact bedrag wil de woordvoerder niet noemen. Vorig jaar was de budgetmaatschappij 55 miljoen euro kwijt aan de chaos op Schiphol. KLM leed destijds 175 miljoen euro schade. Daarvan krijgt de groep een deel gecompenseerd door Schiphol, zo werd afgelopen weekend bekend. Details over de compensatie voor KLM en andere luchtvaartmaatschappijen zijn niet bekendgemaakt.

Transavia had toestellen willen lenen van andere bedrijven binnen Air France-KLM, maar de gesprekken daarover zijn mislukt, zegt de woordvoerder van de Nederlandse budgetmaatschappij. Er zijn geen vliegtuigen beschikbaar. Dat heeft allerlei redenen.

KLM Cityhopper, dat net als Transavia vliegt op Europese bestemmingen, heeft technische problemen. De motoren van de nieuwe Embraer-toestellen vertonen kuren – president-directeur Marjan Rintel van KLM was vorige week in Brazilië voor overleg met vliegtuigbouwer Embraer. En de Franse tak van budgetmaatschappij Transavia zit volgeboekt.

Het tekort aan beschikbare vliegtuigen staat niet op zich. Al zeker twee jaar is het vliegverkeer vanaf Schiphol ernstig verstoord – met name tijdens vakanties. Dat komt onder meer doordat de luchtvaart de explosieve vraag naar vliegreizen na de coronacrisis niet meteen aankon, maar ook door materiaaltekort door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland.

In de zomer van 2021 waren er in Amsterdam veel te weinig bagagemedewerkers beschikbaar, waardoor passagiers lang op hun koffers moesten wachten. Transavia-piloten stonden zelf koffers in te laden om op tijd te kunnen vertrekken. Vorig jaar trok het personeelsprobleem bij de beveiliging veel aandacht. En in de afgelopen meivakantie moesten mensen opnieuw uren wachten op hun bagage. Door forse inspanningen van Schiphol lijkt het tekort aan beveiligers nu opgelost, maar de rijen staan nu niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. Twee uur wachten op je bagage was geen uitzondering.