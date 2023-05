Ruim honderd journalisten pleiten voor vrijlating mediamagnaat Jimmy Lai

Grofweg honderd journalisten van over heel de wereld hebben een brief ondertekend voor de vrijlating van de prominente criticus van de Chinese regering en mediamagnaat Jimmy Lai. De brief werd dinsdag gepubliceerd op de website van Reporters without Borders. De 75-jarige multimiljonair en spraakmakende democratieactivist in Hongkong werd in 2020 gearresteerd voor het overtreden van de nationale veiligheidswet waar hij levenslang voor kan krijgen. Sindsdien zat hij meerdere keren in de gevangenis in Hongkong.

Grote namen in de media, waaronder Nobelprijswinnaar Maria Ressa en de uitgevers van onder meer The New York Times, ondertekenden de brief voor de vrijlating van Lai en andere journalisten in Hong Kong. De ondertekenaars maken zich ernstig zorgen over de „snelle achteruitgang” van de persvrijheid in Hongkong.

Lai werd gearresteerd omdat zijn kritische, onafhankelijke en prodemocratische krant Apple Daily volgens de Chinese overheid andere landen aanmoedigde om China sancties op te leggen, waarmee de krant de toen net ingevoerde nationale veiligheidswet overtrad. Lai werd met handboeien uit zijn landhuis gehaald en de redactie van zijn krant werd door tweehonderd agenten onderzocht. De krant met kleurrijke foto’s en grote koppen die in 1995 werd opgericht is inmiddels verboden door de Chinese overheid. Sinds de arrestatie in 2020 is hij ook veroordeeld voor onder meer het bijwonen van een illegale demonstratie.

