Rechter: Houellebecq krijgt pornografische film waarin hij speelde van tevoren te zien

Een filmmaker van het Nederlandse kunstcollectief KIRAC moet de film met Michel Houellebecq zoals hij die wil uitbrengen van tevoren aan de Franse auteur laten zien. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald. Eerder ging Houellebecq in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over zijn rol in een pornografische film. De Franse schrijver ging, ondanks een gesloten overeenkomst, niet meer akkoord met het vrijgeven van de beelden.

De filmmaker maakte de film met beelden die vorig jaar van Houellebecq werden geschoten. Door het uitkomen van de trailer en een interview met de maker van de film vreest Houellebecq dat de film schadelijk zal zijn voor zijn reputatie. Hij maakt zich zorgen dat de afspraken die zijn gemaakt over „een spel van feit en fictie” niet zullen worden gerespecteerd.

Volgens de rechter geeft de overeenkomst die Houellebecq met de filmmaker sloot, de maker „de vrije hand”. Alleen bestaat er volgens het gerechtshof een „serieuze kans” dat hij de afspraken niet goed zal naleven. Zodra de film op internet staat, kan de mogelijke schade niet meer teruggedraaid worden. Daarom moet de filmmaker de film, die over een paar weken uitkomt, zoals hij die wil uitbrengen van tevoren aan Houellebecq laten zien. Indien de Franse auteur bezwaren heeft en de filmmaker de film niet wil aanpassen kan hij opnieuw naar de rechter gaan. Of de film dan alsnog wordt uitgebracht is onduidelijk.

De auteur stapte eerder al naar een Franse rechter. Volgens hem is het contract dat hij sloot met KIRAC niet rechtsgeldig, omdat hij bij de ondertekening depressief was en in beschonken toestand verkeerde. Uiteindelijk oordeelde de Franse rechter dat de film zijn privacy niet schond. Houellebecq moest een kleine schadevergoeding betalen aan de filmmaker.

