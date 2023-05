‘Onwaarschijnlijk’ dat apneu-apparaten Philips schadelijk zijn voor gezondheid

Het is onwaarschijnlijk dat de slaapapneu-apparaten van Philips gezondheidsschade toebrengen aan patiënten. Dat blijkt uit onderzoek dat het medisch technologiebedrijf door vijf verschillende externe laboratoria liet uitvoeren. Eerder publiceerde Philips al soortgelijke tussentijdse resultaten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en haar Amerikaanse tegenhanger FDA moeten de resultaten nog evalueren.

Twee jaar geleden moest Philips wereldwijd 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten terugroepen. Bij slaapapneu stoppen mensen meermaals per nacht even met ademen; de apparaten voorkomen dit door luchtwegen open te houden. De Philips-apparaten werden teruggeroepen omdat het geluiddempende isolatieschuim bleek te kunnen afbrokkelen. Patiënten zouden daardoor brokstukjes kunnen inslikken of inademen, en er zouden mogelijk kankerverwekkende stoffen vrijkomen.

Uit het onderzoek van Philips blijkt dat het schuim inderdaad kan afbrokkelen, maar dat de hoeveelheid gassen die daarbij vrijkomen dusdanig laag is dat het „onwaarschijnlijk” is dat patiënten er gezondheidsschade door oplopen. Ook de kans dat brokjes ingeademd schuim schade opleveren is heel klein.

Lees ook: Aandeelhouders van Philips fel over bonus ex-topman

Afbrokkelend schuim

Het concern heeft nu 95 procent van de mogelijk schadelijke apparaten onderzocht. De resterende 5 procent bestaat uit beademingsapparaten in plaats van apneu-apparaten. Ook daar kan het schuim afbrokkelen. De resultaten van die testen worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

In het onderzoek werden de apparaten getest door vier verschillende laboratoria, en alle resultaten vielen positief uit, volgens Philips. Een vijfde laboratorium formuleerde een overkoepelende conclusie.

Medisch adviseur van Philips Jan Kimpen noemde de resultaten in een presentatie aan de media „heel goed nieuws voor patiënten”. En dat is het voor Philips zelf ook: bij opening van de beurs dinsdagochtend steeg het aandeel met 5 procent. De affaire rondom de apparaten zorgde in 2021, na de terugroepactie, voor een flinke daling van de koers. Beleggers zeggen daardoor 16 miljard euro te zijn verloren.

De terugroepactie kostte Philips tot nu toe 1,3 miljard euro. Voor schadeclaims reserveerde het onlangs 575 miljoen. In de Verenigde Staten loopt een massaclaim van patiënten die ‘economische schade’ opliepen, omdat zij hun aangeschafte apparaat niet meer konden gebruiken. Er zijn ook patiënten die medische schade op het concern willen verhalen. In welke mate de uitkomst van het onderzoek invloed heeft op die claims, is nog onduidelijk.