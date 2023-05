Onverwachte krimp van 0,7 procent brengt Nederlandse economie op achterstand in de EU

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7 procent gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag op basis van een voorlopige berekening. De economische terugloop is onverwacht – in het voorgaande kwartaal was nog sprake van een groei van 0,4 procent – en gaat tegen de Europese trend in.

De krimp is vooral het gevolg van een daling van het handelssaldo: zowel de import als export van goederen nam af. De export had te maken met een grotere terugslag, met een negatief handelssaldo tot gevolg. Ook is er veel gas aan de Nederlandse voorraden onttrokken, dat telt het CBS ook mee als krimp. Daarbovenop had ook de bedrijfstak handel en horeca een negatieve invloed op de economische ontwikkeling.

De daling van de Nederlandse economie staat haaks op de ontwikkeling in de Europese Unie. De groei van de EU-landen kwam uit op 0,3 procent. Ook naburige landen als België (0,4 procent), Frankrijk (0,2 procent) en het Verenigd Koninkrijk (0,1 procent) groeiden in het eerste kwartaal. De Duitse economie bleef op hetzelfde niveau, ook daar was geen sprake van krimp.