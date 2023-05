Oekraïens hooggerechtshof stuurt voorzitter weg op verdenking van omkoping

Het Oekraïense hooggerechtshof heeft dinsdag zijn eigen voorzitter uit zijn functie ontheven vanwege beschuldigingen van omkoping, meldt het in een persbericht. Volgens corruptiewaakhond NABU nam rechter Vsevolod Knjazjev 2,7 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) aan van een oligarch in ruil voor bevoordeling in rechtszaken.

Op een foto van NABU zijn tientallen stapels bankbiljetten te zien die op een bank tentoongespreid liggen. De afzender is volgens de Oekraïense nieuwssite The Kyiv Independent oligarch en politicus Kostjantyn Zjevaho, die zelf ontkent. Een advocaat zou als tussenpersoon hebben gefungeerd om dat geld in meerdere lichtingen aan Knjazjev door te geven. NABU zegt het omkopingsplan te hebben ontdekt dankzij een undercoveroperatie.

Knjazjev is maandag gearresteerd en wordt later voorgeleid. Semen Kryvonos, hoofd van NABU, spreekt van de meest prominente Oekraïense anticorruptiezaak tot nu toe, schrijft persbureau Reuters. „We laten aan de hand van echte gevallen, echte daden, zien wat onze prioriteit is: topcorruptie, criminele organisaties aan de top van de macht.”

Volgens NABU gaf Knjazjev ook instructies aan andere leden van het hooggerechtshof, maar wie dat zijn is niet bekend. Naast Knjazjev is nog een andere persoon aangehouden.

