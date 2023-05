Melk van veganistische moeders is veilig

Het is voor vrouwen al lastig om te weten wat ze moeten doen als ze borstvoeding geven. Hoe zorg je ervoor dat je kind niets tekortkomt? Voor vrouwen die veganistisch eten geldt dat mogelijk nog sterker. Eén geruststelling: een veganistisch dieet, dus zonder vlees, vis en zuivel, heeft geen invloed op het gehalte vitamine B2 en carnitine in borstvoeding, belangrijke stoffen voor de ontwikkeling van pasgeboren baby’s. Dit zagen onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Promovenda Hannah Juncker deelt de resultaten deze week op een congres in Wenen.

Waarom keken jullie naar borstvoeding van veganistische moeders?

„Dat voeding de samenstelling van moedermelk kan beïnvloeden, is bekend. Maar er is weinig onderzoek naar de invloed van een veganistisch dieet, terwijl steeds meer mensen veganistisch eten, naar schatting 1 tot 1,5 procent van de bevolking. Dat leidt tot bezorgdheid: is de melk van vegan moeders wel veilig? Dat leeft niet alleen bij vrouwen, maar ook bij zorgverleners. Zo accepteerde de Moedermelkbank tot voor kort geen melk van veganistische vrouwen.”

Het advies voor lacterende vrouwen die veganistisch eten is in Nederland om naar een diëtist te gaan. De Gezondheidsraad komt nog met een nieuw advies. In België wordt vegan eten afgeraden voor deze groep.

Hoe zat het onderzoek in elkaar?

„We hebben in Amsterdam data van ongeveer 3.000 vrouwen die borstvoeding gaven. De 25 vrouwen in dit cohort die veganistisch aten, hebben we daar uitgehaald. Hun melk hebben we vergeleken met melk van 25 vrouwen die alles aten. Ook hebben we naar hun bloedwaarden gekeken. Vitamine B2 had in beide groepen dezelfde concentraties, in het bloed en in de melk. Carnitine, dat ook voornamelijk in dierlijke producten zit, bleek wel lager in het bloed van veganistische vrouwen. Maar het mooie is: in de melk blijft het op peil.”

Waarom keken jullie specifiek naar B2 en carnitine?

„B2 (riboflavine) is een essentiële vitamine; die kan het lichaam niet zelf aanmaken, je kunt B2 alleen via voeding binnenkrijgen. Het is belangrijk voor een goede werking van de eiwitten die allerlei biologische processen in het lichaam regelen. Een tekort kan leiden tot bloedarmoede of neurologische problemen, iets dat trouwens zelden voorkomt.

„Carnitine, dat vetzuren omzet in energie, maken volwassenen zelf aan, maar pasgeborenen halen het vooral uit voeding. Als baby’s er te weinig van krijgen, kunnen ze een te lage bloedsuikerspiegel krijgen. In ernstige gevallen heeft het gevolgen voor het functioneren van hart en brein.”

B2 zit ook in groente en granen, carnitine maken volwassen zelf aan. Maar hoe zit het eigenlijk met B12? Dat zit alleen in dierlijke producten.

„B12 zou in de melk van veganistische vrouwen lager kunnen zijn, maar daar zijn weinig eenduidige studies naar gedaan. B12 vonden we voor dit onderzoek minder relevant, want de vrouwen in onze studie met een veganistisch dieet slikken deze vitamine bij om tekorten te voorkomen. Overigens neemt de helft van de veganistische vrouwen in ons onderzoek ook B2-supplementen. Tussen de borstvoeding van vrouwen die dat wel of niet deden zagen we ook geen verschil.”

Wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam waardoor B2 en carnitine op niveau blijven bij vegan vrouwen?

„We denken dat dat in de borstklier geregeld wordt, maar het precieze mechanisme hebben we niet onderzocht. Zo ben ik ook benieuwd hoe een veganistisch dieet het hele profiel van de melk beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan vitamine D en zink.”

Wat telt nog meer, behalve voeding?

„Voor mijn promotie onderzoek ik allerlei factoren die via de moeder invloed hebben op moedermelk. Stress kan de samenstelling van moedermelk veranderen. En in de coronatijd vonden we in de melk van moeders die een vaccinatie hadden gehad, of besmet waren geweest, beschermende antistoffen in de melk.”