‘Love Again’: Céline Dion als liefdesgoeroe

Als midden in de nacht een blikseminslag ervoor zorgt dat journalist Rob opeens de tekstberichten ontvangt die kinderboekenillustrator Mira aan haar overleden vriend stuurt, dan weet je dat je met een ‘meet cute’ van bovennatuurlijke proporties te maken hebt. Het genre van de romantische komedie kan niet zonder die plotse ontmoeting tussen twee potentiële geliefden. Soms is het gewoon maar een botsing, soms wordt de hele trukendoos opengetrokken. Romantische komedie Love Again, een remake van het Duitse SM für dich, heeft meer dan één toevalstreffer nodig om Mira en Rob samen te brengen. Alsof natuurverschijnselen nog niet genoeg zijn komt ook de koningin van de powerballad Céline Dion er nog aan te pas.

Dat maakt Love Again ook een beetje gek. Dion coproduceerde de film, en maakt er haar filmdebuut mee. Ze speelt zichzelf, een wereldberoemde zangeres van liefdesliedjes die weer op tournee gaat. En als Rob haar moet gaan interviewen, vol vooroordelen tegen haar bombastische teksten, wijst ze hem er fijntjes op dat hij helemaal niets van de liefde weet. Wat helpt is dat de film-Dion ook erg houdt van de kinderboeken die personage Mira maakt, zo kan zij als liefdesgoeroe ook nog haar steentje bijdragen aan het geluk van het tweetal. Dat, zoals het genre wil, enorm voor elkaar is voorbestemd, maar eerst nog wat romantische ballast en onhandigheid kwijt moet raken voordat hun leven in een Céline Dion-liedje mag veranderen. Een lange promoclip voor de zangeres dus.

Als je toch al een enorme fan van Dion bent is er vermoedelijk niks aan de hand. Voor wie dat niet is doet de film ook nog eens heel deftig met verwijzingen naar de mythe van Orpheus en Eurydice. Een tweede, in scène gezette, meet cute volgt als Rob Mira opzoekt in de New Yorkse opera waar zij een uitvoering bezoekt van Christoph Willibald Glucks achttiende-eeuwse versie van het klassieke verhaal van de man die zijn vrouw uit de onderwereld gaat halen. Gluck en librettist Ranieri de’ Calzabigi hadden zoveel medelijden met het stel dat hun liefdesgod Amore een happy end in petto heeft. Het kost niet zoveel moeite om in Dion een hedendaagse Amore te zien, maar vergezocht is het allemaal wel.

Romantische komedie Love Again Regie: James C. Strouse. Met: Priyanka Chopra, Sam Heughan, Céline Dion. Lengte: 104 minuten. ●●●●●