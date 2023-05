J.Lo als koelbloedige moordmoeder in ‘The Mother’

Toeval was het natuurlijk niet dat The Mother twee dagen voor Moederdag op Netflix in première ging. In de actiefilm met Jennifer Lopez als naamloze moeder draait het om het moederschap dat, zoals gebruikelijk in veel Amerikaanse films en tv-series, een beetje verheerlijkt wordt.

Lopez is een voormalig sluipschutter die na twee ‘tours of duty’ in Afghanistan en Irak verkeerde keuzes maakt en onderdeel wordt van een wapensmokkelbende. Als blijkt dat de twee bordkartonnen schurken voor wie ze werkt ook mensen smokkelen, licht zij de FBI in. Waarna Adrian (Joseph Fiennes) en Hector (Gael García Bernal), met wie zij beiden een relatie had, wraak zweren. The Mother is dan ook vooral een film waarin Lopez zich meermaals met veel wapengekletter tegen deze foute mannen moet verweren, met nogal wat lijken tot gevolg. De motivatie voor al haar koelbloedige moordpartijen is het redden van haar dochter Zoe. Zoe is opgevoed door adoptieouders maar raakt op twaalfjarige leeftijd toch betrokken bij de strijd tussen mamma en de pappa’s – wie haar vader is doet er uiteindelijk niet toe in The Mother. Dat Lopez gaandeweg van een kille killer in een warmbloedige moeder verandert, zal geen verrassing zijn.

Los van het feit dat Jennifer ‘J.Lo’ Lopez de hoofdrol vervult en dat veel vrouwen bij deze film betrokken zijn, is dit geen gedenkwaardige productie: gebrek aan originaliteit en een buitensporige lengte spelen The Mother parten. De film werd geregisseerd door Niki Caro, die twintig jaar geleden veelbelovend debuteerde met Whale Rider. Caro brengt de vele actiescènes, waarin Lopez al rennend en per motor en sneeuwmobiel ten strijde trekt, vaardig in beeld, met jarennegentigtriphop op de soundtrack.

Het enige echt memorabele moment is een parallelmontage waarin het gooien van een bruidsboeket in slowmotion afgewisseld wordt met een van de schurken die door een getergde Lopez keihard wordt aangereden en vervolgens ook vertraagd door de lucht tuimelt. Meer van dit soort bijna kitscherige beeldrijm was welkom geweest.

The Mother. Regie: Niki Caro. Met: Jennifer Lopez, Lucy Paez, Joseph Fiennes, Gael García Bernal. Lengte: 116 min. Te zien op Netflix. ●●●●●

