Isabelle Huppert is heerlijk complex in overvol ‘La syndicaliste’

La syndicaliste voelt soms als twee films. Er is de thriller over een vakbondsleider die in haar eentje een louche deal tussen de top van Franse kernenergiereus Areva en de Chinese overheid aan het licht probeert te brengen om de banen van 50.000 arbeiders te beschermen. En die van een vrouw die wordt geïntimideerd en gewelddadig overvallen, maar weggezet als een fantast die te veel detectives leest en feiten niet van fictie kan scheiden.

Natuurlijk is dit één verhaal, want het is gebaseerd op het leven van de echte Maureen Kearney. Maar voor kijkers die niet goed op de hoogte zijn van de Franse energiewereld, voelt de film wat overvol. Zo zit het eerste deel vol politiek gekonkel en komen talloze prominenten uit de Franse politiek voorbij die vaak slechts vluchtig worden geïntroduceerd.

Na al een uur lang te zijn overdonderd door geheime ontmoetingen en deals, is het lastig om nog puf op te brengen voor het tweede deel van de film. Daarin worden onder meer de misogynie en talloze vernederingen die Kearney als vrouw moest ondergaan om te worden geloofd, meer uitgediept.

Dat is jammer, want Maureen Kearney, gespeeld door een kettingrokende Isabelle Huppert, is een niet per se sympathiek maar wel heerlijk complex en interessant personage. Ze is geen prototypische vakbondsleider: ze is staalhard, maar altijd stijlvol. Én ze is geen prototypisch slachtoffer: we leren haar kennen als een vrouw die kort na een overval alweer haar lippenstift staat bij te werken.

Ook intrigerend is de complexe band die de vakbondsleider heeft met voormalige Areva-topvrouw Anne Lauvergeon. Ze voelden als twee vrouwen in een mannenwereld een verbondenheid, maar hun vriendschap zorgde schijnbaar voor een zekere ‘blindheid’ bij Kearney.

De film laat je, net zoals de zaak in het echt, met veel vragen achter. Dat is realistisch, maar botst ook wat met de thrillerstijl en -soundtrack waarin je twee uur lang wordt ondergedompeld. Ook daar hinkt La syndicaliste op twee benen. Het zorgt er al bij al voor dat je wat onbevredigd achterblijft.

Thriller La syndicaliste. Regie: Jean-Paul Salomé. Met: Isabelle Huppert, Alexandra Maria Lara, Marina Foïs, Pierre Deladonchamps. Lengte: 112 min. ●●●●●

