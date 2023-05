Inter plaatst zich voor Champions League finale na 1-0 winst in derby tegen AC Milan

Internazionale heeft dinsdagavond de finale van de Champions League bereikt ten koste van AC Milan. Op 10 juni namen de Nerazzurri het op tegen Real Madrid of Manchester City in Istanbul. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won met 1-0 van Milan, nadat zij vorige week al met 2-0 voor stonden na 11 minuten speeltijd. Naarmate de tweede Milanese derbywedstrijd vorderde, kreeg Inter zijn tegenstanders in het voetbal steeds beter onder controle, maar aan het begin wist AC zich kranig te verweren.

Belofte Leão

Al in de vierde minuut schoot Theo Hernández van AC Milan vanaf grote afstand op het doel van André Onana, die de bal hulpeloos vlák over ziet gaan. Bij een tweede grote kans, ditmaal van Brahim Diaz, is Onana scherper en duikt hij goed naar de bal. Direct daarna kon ook AC-Milandoelman Mike Maignan laten zien wat hij kan; hij hield een schot van Nicolò Barella uit het net.

Daarna kwakkelt het wat betreft de kansen, maar beslist niet qua overtredingen. De Franse scheidsrechter Clément Turpin liet de stadsgenoten begaan en houdt zijn kaarten in zijn zak. Verder is AC Milan, dat juist de doelpunten had moeten maken, ongevaarlijk. Tot de 38ste minuut, toen de creatieve Portugese aanvaller Rafael Leão zich door de verdediging van Inter worstelde en vlak langs het doel van Inter schoot. De Portugese aanvaller was een van de belangrijkste spelers van AC Milan, maar miste de eerste wedstrijd vanwege een blessure.

De Milanezen schopten elkaar intussen om de haverklap onderuit. Milan-verdediger Malick Thiaw pakte uiteindelijk de eerste gele kaart nadat hij Lautaro Martínez een duw gaf in de 56ste minuut.

Het is pas in de 68e minuut dat Leão het Onana weer spannend maakte met een kopbal. Die eindigde toch in de handen van de doelman.

In de 74ste minuut besliste Martínez dan toch de wedstrijd: 1-0 voor Inter. Hij nam de bal goed aan nadat Lukaku hem die handig links om de verdediging heen in de voeten speelde. Via de korte hoek passeerde hij Milan-doelman Maignan met een laag schot. Enkele miuten daarna zag Martínez weer zijn kans toen Maignan ietwat ver voor zijn doel stond. Toch hefte de doelman zijn hand nog net op tijd om de bal weg te ketsen.

Gele kaarten

Frustratie leidde tot akkefietje nadat de Bosnische Rade Krúnic (AC Milan) de enkel van de Turkse Hakan Çalhanoğlu raakt met een harde tackle. Hij krijgt geel, net als zijn teamgenoot Fikayo Tomori en tegenstander Martínez nadat zij zich geagiteerd mengen in een schreeuw- en duwpartij. De Argentijn en zijn ploeggenoot Barella, die vlak daarvoor ook geel kreeg, werden gewisseld en gespaard voor de finale in Istanbul op 10 juni. Niet lang daarna klonk het fluitsignaal.

Internazionale is de meest recente Italiaanse club die de Champions League won. In 2010 wonnen de Nerazzurri met een in topvorm verkerende Wesley Sneijder de finale met 2-0 van Bayern München. Woensdag spelen Manchester City en Real Madrid de andere return tegen elkaar. Vorige week eindigde de wedstrijd in 1-1. Haalt Manchester City de finale, dan wint hoe dan ook een Nederlander de Champions League. Tegenover Denzel Dumfries bij de Milanezen is Nathan Aké namelijk een van de verdedigers van de Mancunians. Of Aké die wedstrijd zal meemaken, is de vraag, hij is momenteel geveld door een blessure.