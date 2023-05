Inspectie: Nederlandse flitsbezorgers schenden arbeidsrechten personeel

Nederlandse flits- en maaltijdbezorgingsbedrijven schenden meerdere arbeidsrechten van hun personeel. Dat blijkt dinsdag uit een grote controle die de Nederlandse Arbeidsinspectie uitvoerde bij meer dan 350 maaltijdbezorgers en bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging in meerdere Nederlandse steden. De inspectie constateerde onder meer onderbetaalde arbeidskrachten, jonge bezorgers van onder de zestien jaar en onveilige werksituaties.

Bij veel bedrijven bleek de veiligheid niet op orde. Onder de tientallen overtredingen werden meer dan twintig bezorgers geteld die jonger dan zestien jaar zijn, wat sinds 2020 verboden is om de vele ongevallen met minderjarige bezorgers tegen te gaan. Veel bezorgers worden bovendien onder het Nederlandse minimumloon of contant betaald. Sommigen zouden voor een avond werken twintig euro verdienen. „Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn”, aldus inspecteur-generaal Rits de Boer. Om welke ondernemingen het gaat is niet bekend, een woordvoerder van de Arbeidsinspectie laat tegenover NRC weten dat de betrokken bedrijven een boete mogen verwachten.

In het onderzoek wordt de geleverde arbeid in de maaltijd- en flitsbezorging omschreven als „oneerlijk en onveilig”. De Inspectie zette het onderzoek in samenwerking met de politie en de dertien deelnemende steden op en stuitte op meerdere misstanden in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Breda, Maastricht en Haarlem.

Correctie (16 mei 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de betrokken bedrijven een waarschuwing van de Arbeidsinspectie hadden gekregen. Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie laat weten dat de betrokken bedrijven een boete mogen verwachten. Dat is hierboven aangepast.