In Libanon heeft 'opvang in de regio' zijn grens bereikt

In Libanon raakt het geduld met Syrische vluchtelingen snel op. De regering doet er alles aan om de Syriërs weg te pesten. Correspondent Melvyn Ingleby bezocht een vluchtelingenkamp dat net met de grond gelijk was gemaakt. Daar zag hij dat het in Europa gekoesterde idee van 'opvang in de regio' in de praktijk een totale mislukking is.

Foto Diego Ibarra Sanchez

Lees ook het stuk van Melvyn Ingleby: Libanon deporteert Syrische vluchtelingen: 'Laat ze lekker sterven'

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl