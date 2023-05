In 2022 werden veel meer mensen geëxecuteerd dan in de vijf jaren daarvoor

Het aantal executies wereldwijd is vorig jaar fors toegenomen, met meer dan 50 procent ten opzichte van 2021. Dat meldt Amnesty International dinsdag. De mensenrechtenorganisatie doet jaarlijks onderzoek naar het aantal executies. Het totaal van 883 geregistreerde executies was veel hoger dan de 579 keer dat de doodstraf in 2021 werd voltrokken.

Na een jarenlange daling, mede door de coronacrisis, is er nu weer een stijgende lijn te zien in het aantal executies. In 2021 werden ook al 20 procent meer executies geregistreerd dan het jaar ervoor. De 883 uitgevoerde doodstraffen uit 2022 is zelfs het hoogste aantal van de afgelopen vijf jaar.

81 executies op één dag

In totaal voerden twintig landen de doodstraf uit, voornamelijk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika: in deze gebieden werden maar liefst 825 van de 883 executies voltrokken. Dit gebeurde het vaakst in Iran (361), Saoedi-Arabië (196 executies - zelfs een keer 81 op dezelfde dag) en Egypte (24 executies).

Het gaat alleen om geregistreerde gevallen: executies in landen als China, Noord-Korea en Vietnam, waarvan bekend is dat zij de doodstraf uitvoeren maar waar geen cijfers worden gepubliceerd, zijn niet in de aantallen meegenomen. Aangezien Amnesty verwacht dat alleen al China jaarlijks minstens duizenden executies uitvoert, ligt het werkelijke aantal veel hoger.

Een sprankje hoop

In Afghanistan, Koeweit, Myanmar, Palestina en Singapore is het sinds 2022 weer mogelijk om geëxecuteerd te worden: deze landen hebben de doodstraf opnieuw ingevoerd. Toch is er volgens Amnesty ook „een sprankje hoop”: in zes landen werd de doodstraf (gedeeltelijk) afgeschaft.

Kazachstan, Papoea Nieuw Guinea, Sierra Leone en de Centraal Afrikaanse Republiek hebben besloten om voor geen enkel delict nog de doodstraf op te leggen. In Equatoriaal Guinea en Zambia is het niet langer mogelijk om de doodstraf te krijgen voor ‘gewone misdrijven’ die buiten oorlogstijd plaatsvinden. Verschillende andere landen hebben stappen gezet om de doodstraf op termijn af te schaffen.

