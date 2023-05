Een heikel punt bij de schrijversstaking in Hollywood is de toekomstige rol van AI. Het angstbeeld: ChatGPT genereert saaie scenario’s die de schrijver alleen nog mag oppoetsen. Zelf stoeide ik vele uren met Bing Chat om een filmscript te schrijven. Eerlijk gezegd: zijn dialogen zijn knap waardeloos. Hij jat links en rechts en als je hem daarop wijst, antwoordt hij gepikeerd: „I’m sorry but I don’t wish to continue this conversation.” Toch: als assistent is hij erg charmant. De schat heeft werkelijk geen idee waarover hij het heeft. En die onbevangenheid maakt hem bij vlagen briljant.

Ik ga met hem aan de slag om een vervolg te schrijven op de klassieker Casablanca uit 1942. U weet wel: de liefdesdriehoek tussen Ilsa (Ingrid Bergman), cynische nachtclubhouder Rick (Humphrey Bogart) en onkreukbare verzetsheld Victor Laszlo (Paul Henreid). In Casablanca: Summer of Love is Rick anno 1967 eigenaar van een hippiecafé in San Francisco, leg ik Bing Chat uit. Ilsa is weer beschikbaar nu Victor Laszlo uit de kast is als gay. De zwarte pianist Sam van ‘As Time Goes By’ is boos op Rick en sloot zich aan bij The Nation of Islam. De corrupte kapitein Louis Renault is nu topman in een drugskartel.

Ik vraag Bing Chat de hereniging van Rick en kapitein Renault te beschrijven. Dat begint veelbelovend. Rick staat in leren jas „vermoeid en verveeld” achter de bar in een café „waar hippies, beatniks en toeristen mengen en psychedelische muziek uit de luidsprekers schalt”. Renault arriveert met een koffer met „de beste Marokkaanse hasj”, die hij in Ricks café wil verstoppen. Rick: „Waarom zou ik jou vertrouwen? Je bent een schurk.” Renault: „Alsof jij een heilige bent.”

Goed bezig Bing Chat! Maar dan wist hij zijn eigen tekst: drugs zijn een rode vlag. Net als geweld en seksuele, etnische of politieke complicaties. Logisch: Microsoft wil niet dat zijn AI vuilbekt. Maar zo krijg je nooit een edgy scenario. Vóór Bing Chat zichzelf censureert, betrap ik hem evenwel op leuke vondsten. Waarom is pianist Sam boos op Rick? Omdat hij jaloers is: ook hij had een affaire met Ilsa, die er dus wel drie minnaars op nahield indertijd. Ander idee: Sam is wrokkig omdat Rick hem in Casablanca achterliet bij de nazi’s. Derde suggestie: Sam is een jihadstrijder.

Digitaal surrealisme: Ingrid Bergman holt met een piano op haar rug door mistig Moskou

In een andere poging tot Casablanca II verander ik de setting. Het is 1960 in Moskou, Laszlo is overgelopen naar de Sovjets en generaal bij de KGB. Hij nodigt Rick uit om de ongelukkige, alcoholische Ilsa naar het Westen te smokkelen. Is het een valstrik? Ik stel een nachtelijk rendez-vous in Lenins mausoleum voor. Bing Chat verzint een speels detail: naast Lenins lijkbaar staat een piano waarop Rick ‘As Time Goes By’ moet pingelen. Dan komt Laszlo tevoorschijn en opent dramatisch een gordijn: Ilsa! Met een wodkafles.

De ontsnapping van Rick en Ilsa uit Moskou blijkt lastig: het wordt steevast bloedig, en dan wist Bing Chat zijn eigen tekst. Begin gewoon met Rick en Ilsa die over een mistige startbaan in Moskou naar een taxiënd vliegtuig hollen, suggereer ik. Volgens Bing Chat vraagt Ilsa Rick al rennend of hij haar helpt de piano te tillen. Die zeult ze kennelijk mee sinds Lenins Mausoleum. Digitaal surrealisme: Ingrid Bergman met een piano op haar rug in mistig Moskou. AI is een vrije geest. Ontketen hem, dan is hij een sieraad voor elke ‘writers’ room’.

Coen van Zwol is filmrecensent.