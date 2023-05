Hof: krakers in pand van gesanctioneerde Russische miljardair mogen blijven

De krakers die al sinds oktober vorig jaar een pand van de Russische miljardair Arkadi Volozj in Amsterdam bezetten, mogen voorlopig blijven. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof dinsdag bepaald in een kort geding dat de zakenman en oprichter van zoekmachine Yandex, die op de Europese sanctielijst staat, tegen hen had aangespannen. Hij eiste de ontruiming van het pand aan de Vossiusstraat in Amsterdam Zuid.

Het hof gaat niet mee in de eis van Volozj omdat hij vanwege de sancties geen gebruik mag maken van het pand. Ook zijn argument dat hij de verbouwing van de woning wil voltooien, die bezig was toen het pand werd gekraakt, houdt geen stand: de sancties staan verbouwingswerkzaamheden niet toe. Volgens het hof zou ontruiming van de krakers in deze situatie dan ook leiden tot „ongerechtvaardigde leegstand”. Daarom mogen ze voorlopig blijven.

Toch blijven de krakers niet onberispt: zij organiseren regelmatig bijeenkomsten met veel mensen in het pand, terwijl het daar niet geschikt voor is. Ook mogen krakers geen overlast veroorzaken. Het hof waarschuwt hen dat zij alsnog kunnen worden ontruimd „indien zij in strijd handelen met de woonbestemming van het pand en/of structurele overlast veroorzaken”.

Communicatiefout

Over het pand ontstond eerder al commotie, toen in oktober vorig jaar uit onderzoek van NRC en de Groene Amsterdammer bleek dat de miljardair een pand in Amsterdam bezit. Omdat Volozj het pand kocht via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, bleef het bezit lang uit het zicht van de Nederlandse autoriteiten. Dat was problematisch omdat Volzoj sinds juni op de Europese sanctielijst stond en EU-lidstaten alle bezittingen van gesanctioneerde Russen moeten bevriezen.

Op 1 september meldde Volozj zijn bezit op eigen initiatief, maar door een communicatiefout tussen verschillende ministeries kwam de melding lange tijd niet bij het juiste loket terecht. Pas een ruime maand na de melding, en twee dagen na de publicatie van NRC, werd het bevroren. Dat betekent dat de Russische zakenman het huis niet mag verkopen of verhuren. Ook mag hij geen onderhoud laten uitvoeren aan zijn huis.

Een paar weken later trokken de krakers in het pand. In een eerdere verklaring schreven ze het pand te hebben bezet omdat „de rechten van miljardairs, die onze steden als investeringen zien, beter worden beschermd dan die van kwetsbare mensen die een dak boven hun hoofd willen”. Een ander motief is het ondersteunen van „Oekraïense en Russische anarchisten die tegen hun staat vechten”.

