‘Het geheugenspel’: iets te vlotte Nicci French-verfilming

Er zijn wat personages gesneuveld bij het bewerken van bestseller Het geheugenspel naar een filmscenario. Maar dat past wel bij een thriller die gaat over moord binnen een gefortuneerde familie. In de Nederlands-Vlaamse co-productie van regiekoppel Jan Verheyen en Lien Willaert zien we hoe in de tuin van de riante villa van de familie Deridder een lijk wordt opgegraven. Het blijkt de zestienjarige Natalie, voormalige dochter des huizes. Zij verdween vijfentwintig jaar eerder na een groot familiefeest.

Bij Natalies toenmalige beste vriendin Eva (Anna Drijver), altijd al kind aan huis bij de Deridders en nu ex-echtgenote van Natalies oudere broer, zorgt de opgraving ervoor dat er emoties en herinneringen naar boven komen. Opmerkelijk genoeg ziet ze ook beelden van momenten waar ze eigenlijk niet bij was. Althans dat denkt ze. Maar als ze in behandeling gaat bij de hippe, mediagenieke psycholoog Alex, gespeeld door Maarten Heijmans, blijkt dat haar geheugen minder te vertrouwen is dan ze denkt.

Nicci French, het pseudoniem van het Britse echtpaar Nicci Gerrard en Sean French, populariseerde met het vlotgeschreven debuut Het geheugenspel in 1997 het genre psychologische thriller. NRC beschreef hun bestsellers afgelopen jaar als „romans waarin nauwelijks bloed vloeit en de innerlijke zoektocht minstens zo belangrijk is als de speurtocht naar de dader”.

Een omschrijving die zeker goed past bij hun debuut, waarin sommige van de aangekaarte thema’s vrij tijdloos voelen, zoals de aandacht voor verdrongen herinneringen. Maar ook behoorlijk actuele onderwerpen worden aangestipt, zoals een promiscue pater familias die moeite heeft met de veranderende tijdgeest. En dat alles meeslepend opgeschreven. Een ideale basis voor een verfilming dus.

Alleen deden Verheyen en Willaert zo hun best om de vlotte pagina’s van de thriller in een even vlotte film te gieten dat de spanning er juist onder lijdt. Het was slim van hen om te wieden in de vele familieleden en (ex-)partners die een rol spelen in het boek. Maar door hun andere inkortingskeuzes en enkele overbodige spanningsverhogende toevoegingen raast de plot nu zo voort dat je amper tijd hebt om verrast te zijn over plotwendingen.

Belangrijke elementen in Het geheugenspel zijn bijvoorbeeld personages die een onverwachte kant hebben die Eva, en dus de kijker, in eerste instantie niet (h)erkent. Maar omdat je de kans niet krijgt om een beeld te vormen van de verschillende familieleden en hun onderlinge band, vallen verrassende karaktertrekken eerder uit de lucht dan dat ze voelen als twists in een whodunit.

Bijvoorbeeld in de dynamiek tussen Eva en ex-echtgenoot Claude (Gert Winckelmans) is dat storend. Er wordt gesuggereerd dat het stel nooit echt bij elkaar paste. Maar als kijker kun je al vanaf de eerste scènes moeilijk geloven dat deze twee überhaupt meer dan twintig jaar lief en leed hebben gedeeld; ze ademen amper vertrouwdheid uit en in de vele jaren dat het stel met elkaar doorbracht lijkt er opmerkelijk genoeg geen enkele uitwisseling te zijn geweest tussen elkaars Vlaamse en Nederlandse tongval. Ook Eva’s openbaringen bij de gladde Alex gaan in Het geheugenspel in een recordtempo. Hier wordt niet aarzelend en zoekend gewerkt aan een vertrouwensband, maar blijkt therapie lopendebandwerk.

Gaten in verhaal en script werden door Verheyen en Willaert gedicht met flarden voice-over, uitleggerige dialogen, psychologie van de koude grond en een erg hollywoodiaans aandoende ontknoping die wat clasht met de vertelstijl van het boek. Eerdere boekverfilmingen van Nicci French resulteerden in tv-thrillers. Ook Het geheugenspel, met een cast en setting waarvan je meer verwacht, voelt eerder als een film voor een avondje bankhangen dan als een thriller waarvoor je naar de bioscoop moet snellen.

Thriller Het Geheugenspel Regie: Jan Verheyen, Lien Willaert. Met: Anna Drijver, Gert Winckelmans, Louis Talpe, Maarten Heijmans. Lengte: 108 min. ●●●●●

