Extra loonsverhoging van 10 procent voor ggz-medewerkers

Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen in de loop van de komende twee jaar een extra loonsverhoging van 10 procent vanwege de hoge inflatie. Die verhoging komt bovenop de 4 procent die zij er toch al op vooruit gingen. Dat heeft FNV Zorg & Welzijn dinsdag bekendgemaakt na onderhandelingen met werkgevers. De bondsleden moeten nog instemmen, maar het is onwaarschijnlijk dat ze het akkoord verwerpen.

„De torenhoge inflatie en de zwaarwegende omstandigheden waarmee de ruim 100.000 ggz-medewerkers te maken hebben, maken een aanzienlijke loonsverhoging noodzakelijk”, aldus bestuurder Zorg & Welzijn-bestuurder Elise Merlijn van FNV. Afgelopen weken heeft de vakbond onderhandelingen gevoerd voor vele andere werknemersgroepen, zoals medewerkers van Albert Heijn, Philips en autofabrikant VDL Nedcar.

De brancheorganisatie van Nederlandse ggz-instellingen zegt dat zijn leden „voor dit onderhandelingsakkoord een flinke stap verder gegaan dan dat het huishoudboekje strikt genomen toelaat”. Daarom roept de brancheorganisatie gemeenten, zorgverzekeraars en andere financiers op om te waken dat zij daadwerkelijk genoeg geld beschikbaar stellen voor de loonsverhoging.

Lees ook De inflatie is voelbaar bij meerdere inkomensgroepen: ‘Ik moet kiezen tussen fruit of avondeten’