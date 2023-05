Ex-Audi-topman maakt met magere bekentenis definitief einde aan Volkswagen-spin

De grootste vis tot nu toe in de processen over de Duitse emissiefraude bekende dinsdagochtend te hebben geweten van de ‘sjoemelsoftware’ in honderdduizenden auto’s – en niets ertegen te hebben ondernomen. Rupert Stadler, voormalige topman van Audi, onderdeel van Volkswagen, is de eerste oud-bestuurder die voor de rechter erkent dat hij vermoedens had over de wereldwijde oplichterij. Maar de bekentenis van Stadler in de rechtbank in München was geen louterend mea culpa. Het gaf geen enkel inzicht in de opzet van de fraude en was een zuiver strategische zet na een aanbod van justitie voor strafvermindering.

Dat de auto’s gemanipuleerd waren, aldus de advocaat die sprak namens Stadler, „wist ik niet, maar ik achtte het mogelijk en heb het op de koop toe genomen”. Met die formulering erkende Stadler schuldig te zijn aan bedrog door nalatigheid, wat ook de aanklacht is van justitie. Verantwoordelijkheid nam hij niet. Stadler, dinsdag in München in krijtstreep en met een lachje, was van 2007 tot 2018 topman van Audi en zat vanaf 2010 ook in de Raad van Bestuur van de Volkswagen Group. In 2015 werd dankzij Amerikaanse wetenschappers duidelijk dat dieselmotoren van Volkswagen-personenauto’s veel meer stikstofoxiden uitstootten dan toegestaan. Dat bleek later ook te gelden voor auto’s van dochter Audi.

Kanker en hart en vaatziekten

Stikstofoxiden kunnen chronische bronchitis, kanker en hart- en vaatziekten veroorzaken. Ook kunnen ze leiden tot astma bij kinderen. Bovendien dragen stikstofoxiden honderden malen meer bij aan het broeikaseffect dan gelijke hoeveelheden CO 2 – en zorgen ze voor zure regen en smog. Volkswagen nam dat allemaal, in de woorden van Stadler, „op de koop toe”. Volkswagen wilde zijn dieselmotoren verkopen.

Jarenlang adverteerde Volkswagen met zogenaamd schone en zuinige diesels. Dieselmotoren zijn zuiniger dan benzinemotoren, maar stoten, door een hogere verbrandingstemperatuur, meer stikstofoxiden uit. Met name in de VS zijn de normen voor uitstoot streng. En juist de Amerikaanse markt wilde Volkskwagen veroveren, verwikkeld in een concurrentiestrijd met Toyota en General Motors. Een systeem dat de hoeveelheid schadelijke gassen zou verminderen was technisch best mogelijk, maar wees de autofabrikant van de hand. Zo’n filtersysteem zou ten koste gaan van de ruimte in de kofferbak. Dat was ongewenst, omdat iedere kubieke centimeter bagageruimte telt voor een goede beoordeling op autoblogs.

Het idee voor de sjoemelende software kwam van Audi. De fabrikant, gevestigd in het Beierse Ingolstadt, had in 1999 iets bedacht om het schelle geluid van een opstartende dieselmotor aangenamer te maken. Maar die functie veroorzaakte een paar tellen lang een onwettelijk hoge uitstoot, dus ontwikkelde Audi software die in een testsituatie die geluidsfunctie uitschakelde, zodat de verhoogde uitstoot niet zou worden opgemerkt. Vanaf 2008 installeerde het Volkswagen-concern in elf miljoen auto’s dergelijke software om door de emissieproeven te komen.

Vijftien jaar later wordt daarvoor in Duitsland nu de eerste topman ter verantwoording geroepen. Kort na het bekend worden van de fraude in 2015 noemde toenmalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn het bedrog een „erge fout”, veroorzaakt door „enkelingen”. Volkswagen verspreidde het narratief dat de software het idee was van een paar managers en ingenieurs, waar de bedrijfstop verder niets mee te maken had en niets van wist. De bekentenis van Stadler, hoe zuinig ook, maakt definitief een einde aan die spin van Volkswagen. Ook is het een eerste mager succes in een reeks slepende zaken tegen andere chefs en managers in de zogenoemde dieselgate.

Het proces tegen Stadler, twee ingenieurs en het hoofd motorontwikkeling van Audi loopt al tweeënhalf jaar. Na de bekentenis van de drie medeaangeklaagden had ook Stadler niet veel keus meer. In ruil voor zijn bekentenis, zo is de afspraak tussen Stadlers verdediging en het OM, hoeft Stadler niet de cel in. Hij kan tot twee jaar voorwaardelijk krijgen en moet 1,1 miljoen euro aan een goed doel betalen. Bij Audi verdiende Stadler 7,7 miljoen per jaar.

In de vijf minuten durende verklaring gaf Stadler in droge juridische termen toe dat hij Audi-klanten en handelspartners heeft opgelicht. Ze hadden „de objectieve en volledige informatie” over de auto tot hun beschikking moeten hebben. Ook het OM beschuldigt Stadler er kort gezegd van knollen voor citroenen te hebben verkocht: ook ná 2015, toen de fraude bij Volkswagen in Wolfsburg publiek werd, bleef Audi zijn dieselmotoren tot begin 2018 verkopen als ‘schoon’. Naar schatting waren het er in die periode nog 430.000.

Ernstige schade

Dat Volkswagen behalve de kopers ook de leefomgeving ernstige schade berokkende, is in de strafzaak in München geen onderwerp. Volkswagen pretendeerde juist groene ambities te hebben. Bij de presentatie van de nieuwe dieselmotor in 2008 dweepte topman Winterkorn dat Volkswagen „duurzaamheid en mobiliteit” verzoent. „Toenemende mobiliteit zorgt voor enorme uitdagingen op milieuvlak”, aldus Winterkorn destijds. „De Volkswagen Group loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden op dit gebied.”

Nog altijd rijden er miljoenen auto’s rond van het Volkswagenconcern met veel te hoge stikstofoxideuitstoot. De Amerikaanse justitie trad snel en hard op tegen Volkswagen. Het concern betaalde ruim 20 miljard dollar aan schadeclaims. Manager Oliver Schmidt werd aangehouden toen hij kerstvakantie wilde vieren in Florida en zat vier jaar in een Amerikaanse cel.

In Duitsland verloopt de juridische afhandeling stroever. Tegen de verschillende onderdelen van Volkswagen wordt in afzonderlijke deelstaten geprocedeerd. De managers van het Beierse Audi moeten zich in München verantwoorden. In Stuttgart liet justitie de aanklachten tegen medewerkers van Volkswagen-dochter Porsche vallen, maar ook die van Bosch (verantwoordelijk voor de computers in de auto’s) en van Mercedes. In Braunschweig, nabij Volkswagen-hoofdstad Wolfsburg, loopt een proces tegen Volkswagen-medewerkers. Overal moeten officieren van justitie en rechters zich afzonderlijk verdiepen in technische dossiers.

De aanvang van het proces tegen Martin Winterkorn (75) in Braunschweig is vanwege diens gezondheid opgeschort. Winterkorn zegt van niets geweten te hebben.

Dat, zo schreef weekblad Der Spiegel onlangs, lijkt typisch voor Duitse concerns: het „niet-weten” wordt vakkundig georganiseerd. Mails en protocollen over schimmige praktijken zijn er niet. Wirecard-chef Markus Braun houdt in dezelfde rechtszaal in München ook al maandenlang vol dat de miljardenfraude in zijn bedrijf plaastsvond buiten zijn medeweten.