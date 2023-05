Bijbel te koop, prijskaartje: 30 à 50 miljoen dollar

Dertig tot vijftig miljoen dollar – dat is de richtprijs die het veilinghuis Sotheby’s heeft vastgesteld voor de Codex Sassoon, de oudste bijna complete editie van de joodse bijbel, die woensdag in New York onder de hamer gaat. Als de opbrengst van het manuscript van 792 pagina’s in de buurt komt van het hoogste bedrag, wordt dit het duurste boek aller tijden.

Het levensverhaal van deze unieke bijbel begint rond het jaar 900, ergens in wat nu Israël en Syrië is. Een onbekende schrijver kopieerde toen de 24 boeken van de Torah (wetten), Neviim (profeten) en Ketoevim (geschriften) op perkament. Samen vormden zij de joodse bijbel, de Tenach.

Voor zijn werk had hij de huiden van ongeveer tweehonderd schapen nodig. De folio’s werden samengebonden in een codex – een boek. Dat was een nieuwe ontwikkeling in de joodse cultuur. De Heilige Schrift werd hiervoor bewaard op rollen, maar in zo’n codex ging een bijbel veel langer mee – in dit geval meer dan 1.100 jaar.

Dankzij krabbels in de marges van de pagina’s kunnen we de eigendomsgeschiedenis van het boek een tijdje volgen. Op bladzijde 373 noteerde rond het jaar 1000 een klerk uit Jeruzalem dat Isaac ben Ezekiel al-Attar de codex kocht. Die liet het boek na aan zijn twee zonen, onder voorwaarde dat de bijbel niet verkocht mocht worden.

Dat is op een gegeven moment tóch gebeurd, want uit een notitie op pagina 567 blijkt dat de codex aan het einde van de dertiende eeuw in het bezit is van een synagoge in Makisin, in het oosten van Syrië.

Een inscriptie op de laatste pagina vertelt dat deze stad rond 1400 werd aangevallen en dat ene Salama ibn Abi al-Fakhr de Tenach in bezit nam, met de belofte dat hij het boek weer terug zou geven als het gevaar was geweken. Het is een raadsel of dat is gebeurd, want het eerstvolgende spoor van de codex vinden we pas terug in 1929. Toen nam Aron Freimann – een geleerde, bibliofiel en boekverkoper uit Frankfurt – contact op met de Britse verzamelaar David Solomon Sassoon. Feinmann zei een manuscript in de aanbieding te hebben „dat behoort tot de oudst bekende bijbels”. Hij vroeg er 600 pond voor (een gemiddeld jaarsalaris bedroeg in die tijd 260 pond). Sassoon wist per brief af te dingen tot 350 pond, waarna Feinmann akkoord ging namens de verkoper, die in de buurt van Ankara leefde. Sassoon ontving het boek en liet het opnieuw inbinden. Sindsdien draagt het de naam ‘Codex Sassoon’.

Zijn nakomelingen verkochten de Tenach in 1970 op een veiling in Zürich, waar het voor 550.000 Zwitserse franc op de kop werd getikt door het pensioenfonds van de Britse spoorwegen. Een prima investering, want in 1989 deden de conducteurs en machinisten de bijbel voor ruim twee miljoen pond van de hand. De koper Jaqui Safra, telg van een Syrisch-Libanees joods bankiersgeslacht, hoopt nu bij Sotheby’s een bedrag van tussen de dertig en vijftig miljoen dollar op te halen.

Masoreten

De Codex Sassoon is de oudste, vrijwel complete joodse bijbel. Twaalf pagina’s missen in zijn geheel, terwijl vele anderen zijn beschadigd. Een Tenach uit ongeveer dezelfde tijd die bekend staat als de Aleppo Codex mist zo’n 40 procent van zijn bladzijden. De Leningrad Codex – zo genoemd omdat hij in de Russische nationale bibliotheek ligt – is compleet, maar is een eeuw jonger dan de Codex Sassoon.

De bijbel die woensdag wordt geveild, is niet alleen belangrijk vanwege zijn ouderdom, maar ook om de inhoud. De codex bevat namelijk niet alleen de tekst van de heilige boeken, maar ook allerlei taalkundige aantekeningen. Zo’n Masoretische tekst is een belangrijk product van joodse geleerdheid. De oorspronkelijk tekst van de joodse bijbel werd in het Hebreeuws geschreven zonder aanwijzingen hoe woorden moesten klinken (het schrift kende oorspronkelijk geen klinkers). Daardoor ontstonden verschillende manieren van interpretatie en uitspraak. Geleerden die Masoreten worden genoemd, besloten in de achtste eeuw de diverse leestradities in kaart te brengen.

Ze voorzagen bijbelteksten op iedere pagina van aantekeningen en elke Masoretische bewerking had een eigen signatuur. De notities van de Codex Sassoon werden door twee verschillende Masoreten vervaardigd. Hun opmerkingen lijken sterk op die van de eind tiende-eeuwse geleerde Aaron ben Moses ben Asher. Zijn manier van schrijven is bekend geworden als de Tiberiaanse wijze, en is de standaard geworden voor hoe het Hebreeuws moet worden (voor)gelezen.

Sotheby’s laat geen middel onbeproefd om potentiële kopers diep in de buidel te laten tasten. De tekst in de catalogus eindigt met de wens die duizend jaar geleden in de marge werd gekrabbeld, toen Isaac ben Ezekiel al-Attar in Jeruzalem het boek kocht: „Moge God hem inzicht schenken uit Zijn Torah en de woorden van Zijn profeten, en hem het voorrecht geven zijn kinderen en hun kinderen te zien studeren op de Vierentwintig Boeken; en mag het volgende vers [Jesaja 54:13] voor hem in vervulling gaan: ‘Al je kinderen zullen onderricht worden door de Heer, rust en vrede zal hun ten deel vallen’.”

De duurste boeken

Het Boek van Mormon: $ 35 mln Drukkersmanuscript uit 1830 van het heilige boek van de Mormonen. In 2017 kocht de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het voor 35 miljoen dollar. Codex Leicester: $30,8 mln Leonardo da Vinci zet op 18 dubbelgevouwen vellen zijn gedachten uiteen over de natuur. Bill Gates schafte het boek aan in 1994 voor 30,8 miljoen dollar (gecorrigeerd voor inflatie nu meer dan 50 miljoen dollar). Sherborne Missaal: $21,21 mln Fraai verluchtigd liturgisch boek, vervaardigd aan het begin van de vijftiende eeuw. In 2001 voor 21,21 miljoen dollar gekocht door de British Library. Evangelie van Sint Cuthbert: $14,34 mln Evangelie van Johannes dat aan het eind van de zevende eeuw in het graf van de Heilige Cuthbert werd gedeponeerd. De British Library kocht het in 2012 voor 14,34 miljoen dollar. Bay Psalm Book: $14,2 mln Het eerste boek dat werd gedrukt in Noord-Amerika, in 1640. In 2013 voor 14,20 miljoen dollar gekocht door miljardair David Rubenstein. (Nota bene: het duurste papier met letters erop is geen boek, maar een eerste druk van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Kenneth Griffin kocht die in 2021 voor 43,2 miljoen dollar.)