DNB richt fonds op van 10 miljoen om gevolgen slavernijverleden te verminderen

De Nederlandsche Bank (DNB) richt tezamen met het Prins Bernhard Cultuurfonds een fonds op „om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij”. Dat meldt DNB dinsdag. De centrale bank maakt de komende tien jaar tien miljoen euro vrij, die onder begeleiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds verdeeld wordt.

Vorig jaar op 1 juli tijdens Keti Koti, de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht, bood DNB-directeur Klaas Knot zijn excuses aan voor het slavernijverleden van de meer dan tweehonderd jaar oude instelling. Via haar oprichters en bestuurders was DNB innig verstrengeld met de slavernij, zo concludeerde de centrale bank na eigen onderzoek, en toen die werd afgeschaft werden plantage-eigenaren (en niet de tot slaaf gemaakten) gecompenseerd. Knot zei vorig jaar dat er geen financiële compensatie van DNB zou komen voor de slachtoffers van het slavernijverleden, maar dat hij wel maatregelen zou nemen om de „doorwerking van het slavernijverleden in het heden te helpen verminderen voor de direct betrokkenen”.

Fikse spaarpot

DNB gaat het geld op twee manieren verdelen. Vijf miljoen euro gaat naar grote investeringen. In eerste instantie gaat het geld naar het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, het Elisabeth Samson Huis in Suriname en naar het Tula Museum op Curaçao. Dit jaar volgen ook investeringen in de eilanden Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De expertise van het Prins Bernhard Cultuurfonds moet helpen bij het zinnig verdelen van het geld.

De andere vijf miljoen euro gaat naar „stichtingen, burgerinitiatieven en individuen met projecten die de potentie hebben om bij te dragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van nazaten, daar waar door de trans-Atlantische slavernij achterstanden zijn ontstaan”.

DNB is volledig eigendom van de Nederlandse staat; wanneer zij winst draait (wat zij sinds 1947 aan een stuk door deed) gaat die naar de staatskas. Maar door de stijgende rente is dat tijdperk voorbij; DNB verwacht de komende jaren een verlies van 10 miljard. Met een fikse spaarpot van 11 miljard hoopt de centrale bank niet bij de overheid te hoeven aankloppen om zichzelf boven water te houden. Uit deze buffer wordt ook de 10 miljoen voor het dinsdag aangekondigde fonds gehaald. Lopen de verliezen van de centrale bank harder op dan verwacht, dan moet de staat effectief betalen voor de kosten van het DNB-fonds.

