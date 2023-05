‘Die Middag’: gesprek over ontheemding door het spionnetje in de deur

‘Met één woord kun je in het Nederlands eindelijk werkwoorden maken”, zegt Roya (Niku) verrukt, ergens aan het begin van het indrukwekkende speelfilmdebuut Die Middag van de Iraans-Nederlandse Nafiss Nia. De film ging eerder dit jaar op het International Film Festival Rotterdam in première. „Je bedoelt eindeloos”, zegt de jonge man (Wishka) in het appartement achter de muur. Hij laat haar niet binnen. Maar toch is hij geïntrigeerd: zijn blik door het spionnetje in de deur is niet alleen geërgerd, maar soms ook vertederd. Kent hij haar? Of hérkent hij haar, op een andere manier? Als je goed kijkt zie je dat de portretten die deze fotograaf aan zijn muur heeft hangen allemaal dezelfde achtergrond hebben.

Roya is net die middag uit een azc gevlucht om uitzetting te voorkomen, maar achter nummer 243 bevindt zich niet de Nassim van wie men zegt dat ze vluchtelingen helpt, maar deze man die zegt haar broer te zijn en die zelf zijn redenen heeft om de deur niet te openen. Is hij misschien zelf de mysterieuze Nassim? Roya posteert zich op de grond en slaat een woordenboek open: „Bijvoorbeeld met sluiten”, vervolgt ze hun gesprek. „Afsluiten, besluiten, buitensluiten, opsluiten.” Ze proeft de woorden als vreemde vruchten.

Nia is behalve filmmaker, schrijver en journalist ook dichter, en dat blijkt uit scènes als deze, die niet alleen een grote talige schoonheid hebben, maar ook duidelijk maken hoe taal een middel tot in- en uitsluiten kan zijn. En dan slaan al die woorden ook nog eens op wat zich de komende krappe anderhalf uur op die gang zal afspelen. Een zorgvuldig gedoseerd en uitgekiend filmisch gedicht waarin het verhaal minder van belang is dan de situatie. Vormgegeven in een eindeloze hoeveelheid shots die alle hoeken beslaan van het binnen en het buiten, van de beide kleine locaties aan weerszijden van de deur, metaforen voor hun beider claustrofobische omstandigheden. En als Nia aan echte perspectieven niet genoeg heeft, dan zijn er nog de oplichtende schermpjes van telefoon en bewakingscamera.

Als in een ingenieuze mathematische constructie ontvouwen zich daar talloze perspectieven, en zelfs variaties op de verhalen van Roya en Nassim. Binnen de droeve, soms zelfs woedende architectuur van Die Middag blijken evenveel verhalen van verlies en ontheemding als van schoonheid en hoop te schuilen.

Arthouse Die Middag Regie: Nafiss Nia. Met: Hoda Niku, Alin Wishka. Lengte: 75 minuten. ●●●●●

