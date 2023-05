Jan van Midden, VVD-wethouder in het Gooise dorp Laren, heeft de gaten in het wegdek bekeken. Hij heeft foto’s gemaakt van een rododendron die over het trottoir groeit. En zeker vijf mensen hebben hem verteld over de bezoekers van museum Singer die hun auto in de berm parkeren, of voor hún oprit. „De riolering”, zegt een vrouw van eind zestig, „kan ik daar ook iets over zeggen?” Jan van Midden lacht en roept, gespeeld wanhopig: „Ja natuurlijk, de riolering. Daar ga ik óók over.”

Hij is op ‘buurtbezoek’, vorige week vrijdagmiddag. Op een parkeerplaats in de straat Leemkuil staan twee houten tafels en een bakfiets met een koffiebar. De buurtbewoners hebben van tevoren een flyer in de bus gekregen: wethouder Jan van Midden, van Financiën en Openbare Ruimte, wil graag weten wat er goed gaat in Laren, en wat er beter kan. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, vorig jaar, waren VVD’ers in het hele land langs de deuren gegaan met die twee vragen: wat er goed ging in de gemeente, wat er beter kon. Als campagnestrategie was het mislukt, de VVD verloor 144 van de 1.132 raadszetels. Maar in Laren werd de VVD de grootste partij, samen met Larens Behoud. Jan van Midden, die lijsttrekker was, had het geweldig gevonden om van de inwoners te horen waar ze mee zaten. Dan kon hij echt iets voor hen dóén.

Hij belt niet meer zelf aan, hij wacht tot de mensen naar hem toe komen. Dan krijgen ze koffie, en hij luistert. In april stond hij op een grasveldje in Westerheide, aan de rand van het dorp, tussen grote bomen en grote huizen. Toen een vrouw zei dat ze daar in een „achtergesteld gebied” woonden, dacht ik: een grapje. Maar nee. „De gemeente weet ons alleen te vinden”, zei ze, „als de WOZ-belasting betaald moet worden.” Bij een ander bezoek, aan een buurt met sociale huurwoningen, had Van Midden gehoord hoe moeilijk het was dat bus 109 niet meer langsreed. In Westerheide ging het over de bladeren op straat, over de rommel die na een verbouwing soms niet wordt opgeruimd, over het groene afval dat niet vaak genoeg wordt opgehaald. „Onze tuinen”, zei iemand. „zijn nogal groot”.

Op vrijdagmiddag zegt Jan van Midden tegen mij dat hij elke week naar de gemeentewerf fietst waar de werklui zitten, om de lijst met klachten en wensen door te nemen. Laren wordt er vast beter van. En misschien groeit het vertrouwen in de politiek, de mensen bij de koffie-bakfiets vinden het fijn dat hij langskomt. Maar staat hij daar niet óók problemen op te lossen die zonder al die aandacht misschien niet eens problemen zouden zijn? Jan van Midden draait er niet omheen. „Dat is het grote risico, ja.”

Hij kreeg een e-mail van iemand uit Westerheide. Na Hemelvaartsdag houden ze op het veldje een buurtbarbecue, kon het gras worden gemaaid?

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.