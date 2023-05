Groningen-Ajax is exemplarisch voor de onmacht van de KNVB. Maar als staken niet de oplossing is, wat dan wel?

„Hoger, hoger!!” „Dieeeeep!” Het holle geluid van geschreeuw dat weerkaatst tegen lege tribunes tijdens FC Groningen – Ajax (2-3) deed denken aan de coronaperiode waarin publiek maandenlang niet welkom was in de stadions. Dat was, bleek later, ook de tijd die een abrupt einde maakte aan een jarenlange afname van ongeregeldheden en supportersgeweld in stadions.

FC Groningen en Ajax gingen dinsdagmiddag op reprise in een uitgestorven Euroborg omdat het duel afgelopen zondag na iets meer dan negen minuten definitief werd gestaakt. Volgens het geldende protocol: twee keer gooiden fans van de thuisclub vuurwerk op het gras, tussendoor rende nog een Groningen-supporter het veld op. De wedstrijd is daarmee exemplarisch voor de hardnekkigheid van de misdragingen en de onmacht van clubs en beveiligers.

FC Groningen, dat dit seizoen al veelvuldig te maken had met supportersgeweld, had in samenwerking met de politie naar eigen zeggen „zoveel mogelijk gedaan” om problemen te voorkomen, onder meer door de inzet van vuurwerkhonden. Het bleek niet genoeg. Ingrijpen in het vak met de harde kern werd bovendien te gevaarlijk geacht, dat zou waarschijnlijk hebben geleid tot een „massale vechtpartij”. Ook kon de club geen netten ophangen, zoals Feyenoord doet, omdat daardoor vluchtroutes zouden zijn versperd.

De KNVB heeft dit heel snel in elkaar geknutseld Evgeniy Levchenko Voorzitter spelersvakbond

Tegelijkertijd staat Groningen - Ajax symbool voor de benarde positie waarin de KNVB zich inmiddels bevindt. Aanvankelijk oogstte de voetbalbond instemming en begrip voor het besluit wedstrijden tijdelijk stil te leggen zodra iets op het veld wordt gegooid, om bij een volgend incident definitief te staken. Het was begin april, een dag nadat Ajax-speler Davy Klaassen in een bekerduel tegen Feyenoord in de Kuip op zijn hoofd was geraakt door een aansteker. Met bebloede schedel verliet hij het veld, een beeld dat, zeker na alle veldbestormingen, vechtpartijen en bierdouches in de voorgaande maanden, schreeuwde om zero tolerance-beleid.

Maar nu, met nog twee reguliere speelronden én de play-offs voor Europees voetbal en promotie of degradatie op het programma, is het draagvlak voor de KNVB-maatregelen flink afgenomen. Het protocol heeft (nog) niet de afschrikwekkende werking waarop was gehoopt. Sinds begin april werden twaalf profwedstrijden stilgelegd, drie keer kwam het tot een definitieve staking. Dat had volgens de regels zelfs vier keer moeten zijn, ware het niet dat burgemeester Sharon Dijksma afgelopen zaterdag bepaalde dat de wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC ondanks twee keer bierbekers op het veld moest worden uitgespeeld. Er waren nog maar een paar minuten te gaan.

Vreugdebier

In veel gevallen, ook bij FC Utrecht, ging het om (veelal lege) plastic bierbekers die op het veld werden gegooid na een doelpunt. ‘Vreugdebier’ heet dat inmiddels, te onderscheiden van bierdouches die spelers van de tegenstander moeten ondergaan. Soms was de aanleiding voor de staking veel ernstiger. Bij FC Groningen, dat al is gedegradeerd, was het de daders er zelfs om te doen de wedstrijd vroegtijdig te laten afbreken.

Voor de gevolgen maakt het allemaal niets uit. Te weten: hinderlijke onderbrekingen van de wedstrijd en gefrustreerde spelers. Erger nog: tienduizenden gedupeerde supporters, huilende kinderen, tonnen aan kosten om een wedstrijd op een ander tijdstip uit te spelen.

Lees ook: De man die Ajacied Davy Klaassen met een aansteker verwondde, is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Hij heeft spijt, zei hij in de rechtbank

Dus zwelt de kritiek aan. Van clubs, die zich afvragen of „het ingevoerde beleid in verhouding staat tot de gevolgen” (FC Groningen). Tot aan spelers die het zat zijn. Dat bleek tijdens FC Utrecht - RKC. Ze weigerden na de laatste onderbreking nog te spelen en wachtten roerloos op het eindsignaal. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic was na het duel tegen Groningen tegenover De Telegraaf zeer kritisch over de maatregelen van de KNVB. Hij vindt dat de daders nu alle aandacht krijgen, terwijl andere supporters - zeker kinderen - het slachtoffer zijn.

Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, heeft begrip voor het protest. „Iedere voetballer weet dat het funest is, fysiek en mentaal, om een kwartier of twintig minuten in de catacomben te wachten en dan weer verder te moeten”, zegt hij.

Levchenko was blij dat de KNVB iets wilde doen aan de wantoestanden in de stadions. Spelers hebben recht op een veilige werkomgeving, zegt hij, en daar was al lang geen sprake meer van. Maar hij is niet te spreken over de manier waarop de voetbalbond tot de maatregelen is gekomen. „De KNVB heeft dit heel snel in elkaar geknutseld. Wij, de clubs en de politie zijn niet geconsulteerd.”

Ook ESPN, het mediabedrijf dat de rechten heeft om live wedstrijden uit te zenden, vindt dat er na het seizoen „stevig geëvalueerd” moet worden, zegt een woordvoerder. Inhaalwedstrijden zoals Groningen – Ajax hebben flinke financiële en organisatorische consequenties voor de zender, nog afgezien van het feit dat de Eredivisie er niet aantrekkelijker op wordt. „Wij moeten steeds weer met alles en iedereen die kant op. Een wedstrijd goed in beeld brengen kost tienduizenden euro’s, ongeacht hoe lang die duurt. Daarbij is dinsdagmiddag geen ideaal tijdstip voor onze kijkers.”

ESPN maakt er de komende weken „het beste van”, zegt de woordvoerder, maar de zender is bezorgd over het restant van de competitie. Tijdens de play-offs spelen clubs twee wedstrijden in een week, veel ruimte in de agenda om gestaakte wedstrijden uit te spelen is er dan niet.

Zo voelt iedereen rond het betaalde voetbal de gevolgen van het KNVB-protocol. Maar voorlopig heeft niemand de oplossing. Daders worden weliswaar gepakt en gestraft, meestal met een boete en een stadionverbod, toch gaat het steeds weer mis. Ook omdat regels in de praktijk moeilijk te handhaven blijken. Supporters met stadionverboden komen regelmatig zonder al te veel moeite langs de beveiliging, datzelfde geldt voor fans die vuurwerk bij zich hebben.

En de KNVB? Die houdt zich vooralsnog op de vlakte. De huidige maatregelen blijven in ieder geval tot het einde van het seizoen van kracht.